شفيع يصل عمان والجهاز الفني في الزرقاء

عمان – الغد – وصل حارس مرمى المنتخب الوطني المعتزل عامر شفيع إلى عمان، تمهيدا للانضمام الى الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم في المرحلة المقبلة.

شفيع الذي أقام في الفترة الماضية في دبي، عاد إلى الأردن، بعد قرار تعيينه في الجهاز الفني لمنتخب النشامى، بانتظار الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية، تمهيدا لمباشرة مهمته الجديد بشكل رسمي في الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالجهاز الفني للمنتخب بقيادة البلجيكي فيتال بوركلمانز، فإن المعلومات ترجح عودة فيتال ورفاقه إلى عمان خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدا للتواجد في ملعب الأمير محمد بالزرقاء يوم غد الثلاثاء، لمتابعة مباراتي نصف نهائي بطولة الدرع، حيث يلتقي الفيصلي مع الوحدات عند الثالثة مساء، تليها مباراة الجزيرة والجليل عند السادسة مساء.– (أخبار النجوم)