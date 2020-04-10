شقم: التوصية بإلغاء الدوري.. ومستحقات اللاعبين يتم تسليمها عند وصول دعم الاتحاد

محمد عمّار

عمان – وضع رئيس النادي الأهلي عمر شقم، مرافق النادي الأهلي بتصرف الحكومة، في حال احتاجت وزارة الصحة لمرافق النادي لمعالجة فيروس كوفيد 19 المستجد.

وأضاف شقم: “نعي المسؤوليات الجسام التي وقعت على الحكومة جراء مكافحة الفيروس، وان النادي سيعمل بكل قوة لتوفير كل الامكانيات المتاحة لوجستيا، في محاولات جادة من كل الأندية الرياضية التي تعاني مع عدم توفر السيولة المالية، جراء الأوضاع المالية التي عصفت بالرياضة الأردنية، بيد أن مجلس إدارة النادي يضع النادي الأهلي ومرافقه تحت امرة الحكومة لأي طارئ”.

الحقوق محفوظة

وأشار شقم إلى أن كافة الأندية تمر بأزمة مالية خانقة، فرضت عليها صرف جزء من رواتب الأجهزة الفنية عن الموسم الماضي، فمن كان له مبلغ 8 آلاف دينار تم صرف مبلغ 3 آلاف دينار، مشيرا إلى أن الأندية ما تزال بانتظار الدعم المستحق والمتأخر من الاتحاد عن الموسم الماضي، ليقوم باعادة توجيهها لاصحابها، مؤكدا ان كافة الحقوق محفوظة بالنسبة للنادي الأهلي، ولن يتم التعدي عليها مهما آلت اليه الأمور، بيد أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تفرض على الجميع مزيدا من الصبر لحين إنقشاع غيمة الفيروس.

وتطرق شقم الى توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بما يتعلق بالأوضاع العالمية التي ترافق منظومة كرة القدم في كافة دوريات العالم، بيد انه اصطدم بعدم وضوح الرؤيا بخصوص الدوري الحالي بين الحلول المطروحة بتأجيل الدوري، أو ضغطه من مرحلة واحدة، أو اقامته بدون جمهور والحل الانجع وهو الغاء الدوري وترتيب البيت الداخلي للاندية وتوقيع عقود جديدة، على ان ينطلق الدوري في الربع الأخير من العام الحالي أو في العام القادم، وان يكون الموسم الحالي بمثابة تحضير لخريطة طريق لتطوير منظومة الكرة الأردنية.

اجتماع الاندية

وعن اجتمع الاندية قال شقم: عقد رؤساء الأندية اجتماعا عن بعد، وحضرت جزء منه الأمين العام لاتحاد كرة القدم سمر نصار، وتم الحديث مطولا عن الحلول الأفضل لمنظومة كرة القدم الأردنية، مؤكدا انه مع الغاء الدوري، والتحضير لإنشاء مظله قويه مثل (رابطة للاندية)، تعمل على تنظيم العلاقة مع الاتحاد واللاعبين وباقي الشركات، وتعمل على وضع خطة تسويقية لاستقطاب الداعمين وزيادة الدخل المنوي توزيعه على الأندية المشاركة، وان هناك شبه اجماع من رؤساء الأندية بهذا الخصوص، خصوصا وان الأندية ما تزال بانتظار الدعم المقدم لها عن الموسم الماضي، وان كافة الأندية لديها مستحقات مالية على الاتحاد، بيد ان المنظومة الحالية في الدولة تفرض واقعا اساسيا وهو محاربة وباء الكورونا بكل ثقل، ما اوقف الإنتاج إلى حد كبير، وتوجه الاهتمام لإعادة توزيع الموازنة المالية وتركيزها على تغطية كلف الوقاية والعلاج الصحي، وتوفير الدعم للمستحقين وهم محقين بذلك كل الحق، إلا ان دعم الدولة للرياضة لم يعد بالأهمية القصوى، ولأن الدولة بحاجة الى المزيد من الوقت للتشافي في الشق الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي ومن ثم الالتفات للجانب الرياضي والشبابي.

وجزم شقم ان اغلب لاعبي الأندية تعي الظروف المالية العصيبة التي تمر بالأندية، وانهم سيعملون لتخفيض العقود والرواتب، حتى ان بعضهم طلب نصف المبالغ المستحقة من الأندية، مقابل افراغ ذمة النادي من المستحقات المالية، ونحن نعي وضع اللاعبين والأجهزة الفنية، بيد ان صناديق الأندية قاطبة خاوية، ونقدر لهم مبادرتهم، لكن في ظل هذه الظروف، كيف ستتعامل الأندية في ظل عدم توفيق الاتحاد بتسديد مستحقات مالية سابقة للاندية؟، وكيف سيوفر دعم وريع الموسم الحالي؟، حتى أن فكرة اقامة الدوري بدون جمهور تبدو غير مجدية، خصوصا وان اغلب الأندية تعتمد بشكل كبير على عوائد تذاكر المباريات، الى جانب الدعم الحكومي الذي بات صعب المنال، ودعم الاتحاد الذي اضحى بحاجة الى ما يزيد على مليوني دينار لتسديد مستحقات الأندية عن الموسم الماضي، دون اغفال مسألة التعاقدات والمدربين واللاعبين للموسم الحالي.