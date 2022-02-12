شقم يحتفظ برئاسة النادي الأهلي

احتفظ عمر شقم، برئاسة نادي الأهلي لدورة جديدة، بعد تجديد الثقة به خلال اجتماع الانتخابات الذي عقد مساء أمس الجمعة.

وفاز بعضوية المجلس كل من: محمود ماهر شكاخوا، وعبدالحميد أبزاخ، وأنزور صوبر، وسمير صوبر، وعوني نغوي، وفرح نغوي، وحسين أرخاغه، وعلاء الدين بينو.

وتستعد إدارة الاهلي الجديدة، لوضع خطة عمل متميزة، تقود النادي لمواصلة حصد الانجازات، ولاسيما على صعيد فريقي السلة واليد، مع العمل على اعادة فريق كرة القدم لدوري المحترفين، بعد أن هبط لمصاف أندية الدرجة الأولى.