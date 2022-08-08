شقيقة رونالدو تشعل الصراع مع ميسي مجدداً

جددت شقيقة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الصراع مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان بعد هدف البرغوث الأخير.
وسجل ميسي هدفا مذهلا بركلة خلفية مزدوجة، لقبها الكثيرون بـ”ركلة الدراجة”، ليقود باريس سان جيرمان لفوز ساحق بنتيجة 5-0 على كليرمون في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.
وقارن منشور على موقع “إنستغرام”، بين هدف ميسي والهدف الشهير الذي سجله رونالدو في مرمى يوفنتوس الإيطالي بركلة خلفية مزدوجة بقميص ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.
ونشرت الصفحة صورة هدفي ميسي ورونالدو، وعلقت:” ميسي يضع يديه على الأرض، ويمكن وضع مرتبة بين جسده وأرض الملعب”.
أما هدف رونالدو فعلقت:” جسده بالكامل في الهواء، والمسافة بينه وبين أرض الملعب كبيرة، لا مجال للمقارنة أبداً”.
وواصل المنشور الذي تفاعلت معه كاتيا أفيرو شقيقة رونالدو بالإعجاب والتصفيق سخريته بالقول:” واحد يسجل بالمسدس والثاني بركلة الدراجة.. هدف في الدوري الفرنسي ضد كليرمون فوت وآخر في دوري أبطال أوروبا في مرحلة خروج المغلوب ضد يوفنتوس”.
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المصدر (السبورت)