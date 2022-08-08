شقيقة رونالدو تشعل الصراع مع ميسي مجدداً

جددت شقيقة الدولي البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ نجم مانشستر يونايتد الصراع مع الأرجنتيني ليونيل ​ميسي​ نجم باريس ​سان جيرمان​ بعد هدف البرغوث الأخير.

وسجل ميسي هدفا مذهلا بركلة خلفية مزدوجة، لقبها الكثيرون بـ”ركلة الدراجة”، ليقود باريس سان جيرمان لفوز ساحق بنتيجة 5-0 على ​كليرمون​ في الجولة الأولى من ​الدوري الفرنسي​.

وقارن منشور على موقع “إنستغرام”، بين هدف ميسي والهدف الشهير الذي سجله رونالدو في مرمى ​يوفنتوس​ الإيطالي بركلة خلفية مزدوجة بقميص ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

ونشرت الصفحة صورة هدفي ميسي ورونالدو، وعلقت:” ميسي يضع يديه على الأرض، ويمكن وضع مرتبة بين جسده وأرض الملعب”.

أما هدف رونالدو فعلقت:” جسده بالكامل في الهواء، والمسافة بينه وبين أرض الملعب كبيرة، لا مجال للمقارنة أبداً”.

وواصل المنشور الذي تفاعلت معه كاتيا أفيرو شقيقة رونالدو بالإعجاب والتصفيق سخريته بالقول:” واحد يسجل بالمسدس والثاني بركلة الدراجة.. هدف في الدوري الفرنسي ضد كليرمون فوت وآخر في دوري أبطال أوروبا في مرحلة خروج المغلوب ضد يوفنتوس”.