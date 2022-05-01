شقيق إلهام شاهين يكشف سرّ الهجوم على مسلسلها “بطلوع الروح”

كشف الفنان أمير شاهين خلال تصريحات صحافية أسباب الهجوم على شقيقته الفنانة إلهام شاهين بعد طرح مسلسلها الرمضاني بطلوع الروح، والذي شهد جدلاً كبيراً منذ طرحه.

وقال شاهين: “الأشخاص الذين أنتقدوا إلهام لهم أهداف معينة، وأهمها تشويه مسلسل “بطلوع الروح”، لأن الجمهور أصبح يحكم على الأعمال الفنية دون رؤيتها، ويتعامل معاها من البرومو والبوستر، وأنا ضد التسرع في الحكم إلا بعد مشاهدة العمل كاملًا من الألف إلى الياء، حتى يكون الحكم صحيحاً ومنطقياً”.

وأضاف: “لكن لا تحكم على العمل بمجرد أن تقرأ اسمه أو خبر أو صورة، ونحاول أن ندرك الرسالة التي يقدمها المسلسل، وأنا أرى أن العمل محترم جدًا، ومعظم الشخصيات سعيدة به وبتواجدها على الشاشة”.

مسلسل بطلوع الروح يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم المصريين والعرب على رأسهم منة شلبي، وأحمد السعدني.

من ناحية أخرى، يخوض أمير شاهين سباق الدراما الرمضاني بمسلسل “ملف سري” بطولة هاني سلامة نضال الشافعي عائشة بن أحمد، علا رامي، ماجد المصري محسن محيي الدين، وعدد كبير من النجوم إخراج حسن البلاسي، تأليف محمود حجاج. (وكالات)