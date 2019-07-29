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شقيق بوجبا ينضم إلى فريق اسباني من الدرجة الثالثة

منذ ساعتين

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سيوداد ريال (إسبانيا) – أعلن نادي سي دي مانتشيجو دي سيوداد ريال، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة، رسميا ضم ماتياس بوجبا شقيق لاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا.

وكشف النادي الإسباني في بيان أنه: “كان واضحا للاعب منذ البداية أنه يرغب في الانضمام إلى فريقنا”، الذي انتقل إليه قادما من تور الفرنسي، الذي خاض معه 5 مباريات رسمية مع الفريق الأول.

وأوضح النادي أنه: “بعد بضع أيام من المفاوضات، بإرادة من اللاعب انتقل إلى مانتشيجو دي سيوداد ريال، سينضم ماتياس إلى تدريبات الفريق الأثنين بجانب باقي زملائه”.

وأفاد بأن ماتياس بوجبا مهاجم يحظى بخبرة في فرق أوروبية، مثل سبارتا روتردام في دوري الدرجة الأولى الهولندي وكذلك فرق في فرنسا واسكتلندا وإيطاليا.

وأبرز أن ماتياس بوجبا (28 عاما) والذي يلعب دوليا مع غينيا “مهاجم قوي “. (إفي)

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