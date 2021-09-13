شقيق زكريا الزبيدي يؤكد دخوله “الإنعاش”

الناصرة- أدخل الأسير زكريا الزبيدي إلى مرحلة الإنعاش في المستشفى، بحسب ما أعلن شقيقه جبريل الزبيدي.

ونشر على صفحة شقيق الزبيدي على “فيسبوك” : “جسد زكريا الزبيدي محطم، كسرت يديه وضرب على رأسه ووجهه وعُذِب على كافة أنحاء جسده بالصعقات الكهربائيه من قبل مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، حالته خطيرة جداً وهو الآن داخل الإنعاش فاقدا الوعي ويتنفس اصطناعياً.”

واستنفرت مناطق واسعة في الضفة الغربية عقب ورود أنباء عن تدهور صحة الأسير الزبيدي بشكل خطير .

من جهتها نفت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية دخول الأسير للمستشفى وقالت: لم يتم إسعاف الأسير زكريا الزبيدي بالعناية المكثفة، وحالياً يتواجد في المعتقل الذي تم احتجازه فيه.” – وكالات