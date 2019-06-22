شكاخوا “ثانيا” في دورة المدربين الدولية للتنس

عمان – الغد – حصل المدرب الوطني بالتنس طارق طلال شكاخوا، على المركز الثاني في دوره المدربين الدولية للمستوى المتقدم (Level 2) التي عقدت في لبنان باشراف أمير بروفايل وفادي يوسف ممثلين عن الاتحاد الدولي للتنسن حيث شارك في الدورة 22 مدربيا من 6 دول عربية، نجح منهم 4 مدربين.

وعبر شكاخوا عن تقديره لرئيس وأعضاء اتحاد التنس، على ترشيحه للمشاركة في هذه الدورة، حيث يحرص الاتحاد على توفير الفرص للمشاركة في تطوير قدرات المدرب المحلي، مشيرا إلى أنه سيعمل مع بقية رفاقة من المدربين على تطوير مهارات لاعبي التنس من جميع الفئات العمرية.