شكاوى بالكرك: عيادة السكري تعمل ليوم واحد أسبوعيا

هشال العضايلة



الكرك- “يوم واحد لا يكفي”، هذا لسان حال نحو 50 ألف مراجع لعيادة الغدد الصماء والسكري في مستشفى الكرك الحكومي، التي لا تعمل سوى يوم واحد في الأسبوع، ما اضطرهم للمطالبة بزيادة أوقات دوامها وعملها، لتغطية حاجتهم المستمرة للعناية الطبية الدورية.

ويقدر مسؤول طبي سابق في الكرك، فضل عدم ذكر اسمه، أن المحافظة تضم اعدادا كبيرة من مرضى السكري، يصل عددهم وفق إحصائيات رسمية سابقة الى نحو 50 ألفا، أي ما يقارب الـ15 % من قاطني المحافظة، لكن هذا العدد يعتبر اقل من النسبة الوطنية للمصابين بالسكري، والتي تقدر بـ32 % من سكان المملكة.

واكدوا أن نشوء هذه العيادة قبل نحو عام، اضافة نوعية للخدمات الصحية لأبناء المحافظة، ممن كانوا يضطرون إلى الذهاب على نحو دائم لمستشفيات العاصمة للحصول على الرعاية الطبية.

ويؤكدون، أن اقتصار عمل العيادة على يوم واحد اسبوعيا، لا يمكنه الإيفاء بتغطيتهم وتغطية مرضى يأتون من محافظات قريبة، عن طريق تحويلات مراكز صحية ومشاف فيها، ليرتفع عددهم الى جانب الاعداد الكبيرة منهم في محافظة الكرك، ما يتطلب عمل العيادة لأكثر من يوم، إن لم يكن طوال أيام الاسبوع، بخاصة وانها الوحيدة التي تقدم خدمات عامة لمرضى السكري، بدون اختصاص سكري الاطفال أو سكري الحوامل، أو إجراء عمليات متخصصة لمرضى السكري.

واضافوا إن مرضى السكري بحاجة ايضا لتوفير مستلزمات الرعاية الطبية الشخصية للمرضى، اذ تفتقر العيادة لها، ما يضطر بعضهم الى مراجعة مشافي العاصمة للحصول عليها، أو شرائها من الأسواق، بأسعار ليست في متناول غالبيتهم، بخاصة شرائح قياس السكر وأدوية المرض المختلفة.

احمد الصرايرة قال، إن مرضى السكري، خصوصا الاطفال منهم، لم يتغير عليهم أي شيء منذ افتتاح العيادة لأنها تعمل ليوم واحد فقط، ولا تغطي مرضى المحافظة والمحافظات القريبة، فأعدادهم بالآلاف، بالاضافة إلى أنها لا تضم مختصين بسكري الاطفال والحوامل، ما يفاقم معاناتهم ومعاناة اهاليهم.

وبين الصرايرة أن مرضى السكري الاطفال واهاليهم، يضطرون إلى الذهاب على نحو دائم، اسبوعيا او شهريا الى العاصمة، لمراجعة أطباء مرض السكري والغدد لتلقي العلاج، وبالتالي مضاعفة معاناتهم المرضية والمادية، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها معظمهم.

وطالب الجهات الرسمية، بتوفير عيادة طبية دائمة طوال الاسبوع لهم، وتعيين كادر طبي متخصص بأمراض السكري والغدد الصماء، ورفع عدد الكادر الطبي والفني، وتأمين اجهزة القياس والفحص والتصوير.

واضاف الصرايرة، ان ابنه يعاني من الاصابة بالسكري، لافتا الى ان المعاناة الكبيرة ليست من المرض، بل من الظروف الصعبة التي تعيشها أسرته، لاضطراره للسفر الى عمان كل اسبوعين، بهدف مراجعة عيادة السكري في المركز الوطني، لانعدام وجود عيادة دائمة وأطباء متخصصين في الكرك، بخاصة لأطفال السكري.

وأضاف أن أبناء المحافظة، يعانون على نحو كبير من غياب الرعاية الطبية الخاصة بالسكري، بالاضافة لغياب العلاجات والمستلزمات الخاصة بالمرض، كشرائح الفحص التي تباع بأسعار باهظة في الأسواق.

واشار رائد حسن الى اهمية وجود عيادة لمرضى السكري، لافتا إلى إن العيادة الوحيدة تعمل فقط ليوم واحد في الاسبوع، اذ تستقبل مرضى المحافظة، ويخدمها طبيب واحد فقط، ما يحرم المرضى من الحصول على الرعاية، جراء تزاحمهم في الدور، للوصول الى أدوارهم، وغالبا لا يصلون إليه.

ولفت حسن، إلى إن غالبية المرضى من الفقراء الذين ليس بمقدورهم دائما الذهاب الى عمان للحصول على الرعاية الطبية، مشيرا إلى اهمية وقف معاناتهم، وتوفير عيادة مع كادر طبي كامل طوال أيام الأسبوع بلا انقطاع.

من جهته، أكد مساعد مدير المستشفى الدكتور خالد بقاعين، أن هناك عيادة تعمل يوما واحدا في الأسبوع لعلاج مرضى السكري في المحافظة، يغطيها طبيب اختصاص لعيادة السكري والغدد الصماء.

ولفت إلى إن هناك اجراءات، لانتداب طبيب من كلية الطب في جامعة مؤتة، ليعمل في عيادة السكري، بالاضافة إلى الطبيب الآخر، سعيا لتوفير الرعاية للمرضى.

وبين إن ادارة المستشفى، تعمل حاليا على افتتاح عيادة لمرضى السكري الحوامل، ما سيمكنها من توفير الرعاية الطبية الضرورية لقطاع واسع من المرضى، مشيرا إلى إن المستشفى يوفر الادوية والمستلزمات الطبية الأخرى الخاصة بمرضى السكري.

وبين ان المستشفى الآن، أصبح يضم عيادات اختصاص متنوعة، لم تكن موجودة فيه سابقا، وهي عيادات: القلب والقسطرة ووحدة الحروق والكلى، وافتتاح وحدات غسيل جديدة للكلى، الى جانب عيادات سكري وغدد صماء، وأعصاب ودماغ، وتوفير عيادات اختصاص أخرى في الفترة المقبلة.