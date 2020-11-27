شكاوى مدربين ولاعبين بالجملة تنتظر الأندية

عمان – الغد – كشفت مجموعة من المدربين واللاعبين، أنهم يستعدون لتقديم شكاوى ضد أنديتهم، بسبب عدم الحصول على المستحقات المالية المتأخرة كثيرا.

وقال أحد اللاعبين، إنه ومجموعة من زملائه، قرروا التقدم بشكاوى ضد النادي، إلا أنهم فضلوا تأخيرها حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، أو حتى في مبارياته الأخيرة.

مدربون أيضا أكدوا أنهم يحاولون جاهدين إقناع أنديتهم بصرف المستحقات، كاشفين في الوقت نفسه قناعتهم بعدم تسديد تلك المستحقات، وبالتالي اللجوء إلى الشكوى للجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة. –(أخبار النجوم)

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