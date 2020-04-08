شكاوى من إلغاء مفاجئ لتصاريح مرور شركات توزيع الغذاء

طارق الدعجة

عمان-شكا تجار وموزعو مواد غذائية من وقف تصاريح مرورهم بشكل مفاجئ دون أن يتم ابلاغهم بذلك مسبقاً.

وقالوا في حديث ل”الغد” إن بعض العاملين لدى شركات توزيع المواد الغذائية تفاجأوا اليوم بإلغاء تصاريح المرور عندما تم التشييك عليها من قبل الاجهزة المعنية ما تسبب في توقف عدد منهم لدى المراكز الأمنية.

وأكدوا أن إلغاء التصاريح بشكل مفاجئ دون إبلاغ صاحب العلاقة مسبقا بذلك تسبب في ارباك الموزعين ووقف عمليات تزويد المحال التجارية بالمواد الغذائية.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن الغرفة تلقت شكاوى من تجار وموزعي مواعد غذائية من إلغاء تصاريح المرور بشكل مفاجئ دون أن يتم ابلاغهم بذلك مسبقا.

واكد الحاج توفيق الذي يشغل ايضا نقيب تجار المواد الغذائية أن إلغاء التصاريح تسبب في ارباك التجار و الموزعين.

وطالب رئيس الغرفة الجهات الحكومية المعنية بضرورة معالجة إلغاء تصاريح المرور لضمان استمرار عمليات توزيع المواد الغذائية وتأمين المحال التجارية بسهولة.

وقال صاحب شركة توزيع مواد غذائية زياد خوري إن الشركة تفاجئت اليوم بإلغاء تصاريح العاملين لديها بشكل مفاجئ ودون إن يتم ابلاغهم مسبقاً بذلك.

وبين خوري أن إلغاء التصاريح بشكل مفاجئ تسبب في توقف بعض العاملين في الشركة لدى المراكز الأمنية.

وطالب خوري الحكومة الى ضرورة الاسراع في معالجة قضية إلغاء تصاريح المرور لضمان استمرار حلقات التوزيع وتجنبا لارباك تجار وموزعي المواد الغذائية.