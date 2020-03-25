شكاوى من التلاعب بأسعار الخضار

حمزة دعنا

عمان- اشتكى مواطنون يقطنون في حدود أمانة عمان من تحكم بعض أفراد من العمالة الوافدة في محال التجزئة المخصصة لبيع الخضار والفواكه بالأسعار وعدم التقيد بالتسعيرة الحكومية.

وقال مواطنون خلال جولة ميدانية محدودة للغد، إن العمالة الوافدة يرفعون الأسعار مع تحديد كميات البيع للمواطنين حسب “مزاجهم” دون التقيد بالأسعار الحكومية.

بذات السياق وفي منطقة المدينة الرياضية، أكد المواطن معن الزعبي بحديث لـ”الغد”، بوجود عامل وافد يقوم برفع أسعار الخضار الأساسية مثل (البطاطا والبندورة والخيار) دون الالتزام بالأسعار الحكومية.

الغد استفسرت أحد العمال الوافدين لمعرفة السبب، وقال مفضلا عدم الكشف عن اسمه “لا يوجد بضاعة كافية ونحن احتجنا الوقت والجهد لإخراج التصاريح ألا يحق لنا رفع الأسعار ربع دينار للكيلو” .

من جانبه أبدى المواطن محمد أبو سنينة والذي يقطن في منطقة صويلح امتعاضه الشديد من تحكم العمالة الوافدة بأسعار الخضار والفواكه، داعيا الجهات المعنية بتكثيف جهودها لضبط عمليات البيع في الأسواق ومخالفة المحال التي تبيع بأسعار تخالف التسعيرة الحكومية.

فيما قال المواطن عوض التميمي الذي يسكن في حي نزال: لقد قمت بالاتصال أكثر من مرة بالخط الساخن في وزارة الصناعة والتجارة لتقديم شكوى حول تحكم العمالة الوافدة بأسعار الخضار والفواكه لكن لا أحد يجيب.

وكان وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري قد قرر تحديد سقوف سعرية لمنتجات الخضار، البطاطا 45 قرشا، البندورة والباذنجان 40 قرشا، الخيار والبصل الناشف 50 قرشا، الكوسا 65 قرشا للكيلو.

وتأتي هذه الإجراءات للحد من ارتفاع بعض الأسعار التي شهدتها الأسواق، داعيةً الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات على الأرقام التالية في غرفة الطوارئ: 065604294/ 065663758/ 065629060/ فرعي 788.