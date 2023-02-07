شكران مرتجى لبايدن: بينما يراقب فريقك كارثتنا لا يزال مئات الأطفال تحت الأنقاض

ردت الممثلة السورية شكران مرتجى على تغريدة كتبها الرئيس الأميركي جو بايدن أعرب فيها عن حزنه الشديد للفاجعة التي حلت على سوريا وتركيا بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.
وكتبت شكران:”بينما يراقب فريقك كارثتنا ، لا يزال مئات الأطفال عالقين تحت الأنقاض”.
اقرأ أيضاً:
- وفاة محترف الفيصلي والوحدات الأسبق جوخدار ونجله في زلزال سوريا
- سويدان لـ”الغد”: زلزال سوريا وتركيا يعتبر مدمرا
- عشرات القتلى ومئات الجرحى إثر زلزال قوي ضرب تركيا وسوريا
- آخر حصيلة لضحايا زلزال تركيا وسوريا
- هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر تضرب سوريا