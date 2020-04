“شكراً” من قلب الملكة تقديراً وامتناناً للكوادر الطبية (فيديو)

View this post on Instagram

يصادف اليوم يوم الصحة العالمي، ولكل فرد في فرق الوطن الطبية نقف إجلالاً وتقديراً. ونحييكم تحية إكبار وامتنان، وندعو الله أن يجزيكم خيراً ولا يضيع تعبكم، وأن يحيطكم بالصحة ويرعاكم ويمدكم بالقوة والعزيمة والصبر حمى الله الأردن، وحفظكم جميعاً #يوم_الصحة_العالمي #الأردن #حب_الأردن #خليك_بالبيت #نحنا_قدها On World Health Day, we pay tribute to each and every member of our nation's heroic medical staff, and stand in awe of their selflessness and sacrifices. Every day, with devotion and an unfailing sense of duty, they risk their own health to safeguard ours. May you always find the strength, patience, and willpower to pull through these testing times. We pray for your safety. God bless Jordan and its people #WorldHealthDay #StayHome #Jordan #LoveJO