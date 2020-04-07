“شكراً” من قلب الملكة تقديراً وامتناناً للكوادر الطبية (فيديو)

مجد جابر

عمان- “شكرا”.. بهذه الكلمة التي تعبر عن امتنان وحب وتقدير، ابتدأت واختتمت جلالة الملكة رانيا العبدالله كلمتها الموجهة إلى الكوادر الطبية أو كما وصفتهم بالجيش الأبيض تزامنا مع يوم الصحة العالمي.

وعبر فيديو أطلقته جلالتها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، تلخص بكلمة واحدة تخرج من القلب وهي “شكرا” من الملكة وابناءها الأمراء هاشم، إيمان وسلمى، وأشخاص من مناطق مختلفة من المملكة الأردنية الهاشمية، ومن مختلف الفئات العمرية الذين استغلوا المناسبة بشكر خاص لجميع الكوادر الطبية في هذا اليوم.

وعلقت جلالتها على الفيديو بكلمة إنسانية تشكر فيها كل شخص من الكوادر الطبية تعب واجتهد في هذه الأزمة التي نعيشها فقالت، “كم هي بطيئة الأيام التي نقضيها في حضرة الحظر… يهون قضاؤها بصحبة من نحب.. ننتظر صفارة الإنذار لنودع يوماً آخر”.

وأضافت “لكن كم هي قاسية وطويلة حين يضطر الأب للانعزال عن أهل بيته، وحين لا يرى الطفل أمه لأسابيع”. وتابعت “هذه هي الظروف التي يعيشها أفراد طواقم الوطن الطبية، من وكلوا بأصعب المهام وأقربها إلى الخطر. من يَصلون الليل بالنهار لرعاية المرضى ثم يُعزلون عن عائلاتهم لأسابيع حرصاً على سلامتهم”.

وقالت جلالتها “لا يملكون رفاهية الخوف من المرض، فواجباتهم ومسؤوليتهم وضميرهم يملي عليهم طمأنة المرضى أولا.. حتى أن رعاية أهلهم وضم أولادهم في هذا الوقت العصيب محظور”.

وأشارت الملكة بأنها “شاهدت مؤخرا لقاء مع طبيب أردني يعود بعد يوم شاق من المستشفى إلى العزل، دمعت عيناه حسرة على وقت لا يقضيه مع والدته وأهله.. وآخر مع ممرضة لم ترى أولادها منذ أسبوعين وستحرم من رؤيتهم لأسبوعين آخرين لأنها عملت في قسم الحجر بين المرضى”.

وتابعت “فيهم من القوة والعزيمة ما يكفي لتحمل مشاق المهنة، ومن الرحمة والإنسانية ما يكفي لاستيعاب احتياجات ومشاعر من يقومون برعايتهم، هم رفاق المريض في الليل والنهار والمؤتمنون على صحته واحتياجاته. هم الجيش الأبيض الذي يقف إلى جانب أبطال الوطن – القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لحمايتنا”.

وختمت جلالتها “يصادف اليوم يوم الصحة العالمي، ولكل فرد في فرق الوطن الطبية نقف إجلالاً وتقديراً. ونحييكم تحية إكبار وامتنان، وندعو الله أن يجزيكم خيراً ولا يضيع تعبكم، وأن يحيطكم بالصحة ويرعاكم ويمدكم بالقوة والعزيمة والصبر. حمى الله الأردن، وحفظكم جميعاً”.

‏ [email protected]