شكراً_شيف .. مبادرة لدعم الطهاة في الأردن

عمان –

أطلقت شركة بيد فود سيرفيس الأردن مبادرة #شكراً_شيف مع مجموعة من نخبة الطهاة الأردنيين وبالتعاون مع جمعية الطهاة الأردنية.

وقامت شركة بيد فود سيرفيس الأردن المتخصصة بتوزيع المواد الغذائية بمختلف أنواعها لقطاع الخدمات المتمثل بالفنادق والمطاعم و المقاهي و غيرها بعمل المبادرة التي تهدف بشكل رئيسي و أساسي لتوفير الدعم للطهاة الأردنيين الذين تأثروا بشكل كبير من تداعيات جائحة كورونا خاصة تلك المتعلقة بالإغلاقات و أوقات الحظر وغيرها من الممارسات التي أثرت بشكل مباشر على السير الطبيعي لعمل الطهاة.

وبهذه المناسبة قال مايكل سعد المدير الإقليمي في الأردن لشركة بيد فود سيرفيس أن مبادرة #شكراًشيف جاءت انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية والدور المهم والرئيسي لدعم الطهاة في قطاع الخدمات ” فنادق، مطاعم، مقاهي وغيرها” وأضاف سعد: “يعتبروا الطهاة من أهم مكونات هذا القطاع و نجاحه، فجاءت مبادرة #شكراًشيف التي اطلقناها الثلاثاء 19يناير2021 للإهتمام بهم وتقديرهم و شكرهم على ما قدموه و مازال بإمكانهم تقديمه لهذا القطاع”.

الطهاة كانوا وما زالوا أحد الأطراف الأكثر تضرراً من جائحة كورونا فمنهم من خسر وظيفته بشكل كامل أو جزء كبير من دخله الى جانب العديد من الأثار الجانبية للمتضررين في هذا القطاع .

#شكراً_شيف .. مبادرة جاءت لدعم الطهاة الذين هم أب، أخ، صديق، زميل، معلم نجدهم دائما بجانبنا حاضرين في جميع المناسبات أفراحا كانت أم احزانا بكافة اشكالها و انواعها وفي جميع الأوقات يعملون بالخفاء لتوفير الأفضل و الأجمل لكل مناسبة دون كلل أو ملل. جاءت المبادرة للتذكير بالدور المهم الذين يقومون فيه الى جانب دعم الطهاة ومساعدتهم في الأوضاع التي خلفتها الجائحة الى جانب تشجيع الطهاة على البقاء بمهنتهم وتطوير مهاراتهم في هذه المهنة.