شركة الخطوط الجوية العراقية تعلن إفلاسها

بغداد- أعلن وزير النقل العراقي ناصر الشبلي، اليوم السبت، عن تحول الخطوط الجوية العراقية إلى شركة خاسرة.

وقال الشبلي لوسائل إعلام في بغداد، أن الحكومة العراقية تدعم حالياً شركة الخطوط الجوية العراقية لتجاوز مرحلة الإفلاس التي تعيشها منذ تفشي وباء كوفيد19، مستدركا “لكن هذه الشركة بدأت منذ أربعة أشهر تتحول إلى شركة خاسرة عقب تعطل حركة النقل جراء تفشي الوباء”.

وأكد أن الوزارة لم تسجل حتى اللحظة أية حالة إفلاس لأي شركة من شركات الطيران العراقية الخاصة.

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