شكر من الرزاز للمواطنين الملتزمين في بيوتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع (فيديو)

عمان- الغد- شكر رئيس الوزراء عمر الرزاز على تويتر، اليوم السبت، المواطنين الملتزمين في بيوتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكتب الرزاز: “شكراً لكم لالتزامكم وبقائكم في منازلكم خلال عطلة نهاية الأسبوع. أبناؤنا حتى وهم في ظل الحظر وفي بيوتهم يستطيعون أن يحلقوا بطائراتهم الورقية عالياً”.