شكر من الرزاز للمواطنين الملتزمين في بيوتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع (فيديو)

عمان- الغد- شكر رئيس الوزراء عمر الرزاز على تويتر، اليوم السبت، المواطنين الملتزمين في بيوتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وكتب الرزاز: “شكراً لكم لالتزامكم وبقائكم في منازلكم خلال عطلة نهاية الأسبوع. أبناؤنا حتى وهم في ظل الحظر وفي بيوتهم يستطيعون أن يحلقوا بطائراتهم الورقية عالياً”.
شكراً لكم لالتزامكم وبقائكم في منازلكم خلال عطلة نهاية الأسبوع. أبناؤنا حتى وهم في ظل الحظر وفي بيوتهم يستطيعون أن يحلقوا بطائراتهم الورقية عالياً 👍🏻#خليك_بالبيت pic.twitter.com/Jn9qw4MhpV— Omar Razzaz (@OmarRazzaz) April 18, 2020