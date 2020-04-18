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شكر من الرزاز للمواطنين الملتزمين في بيوتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع (فيديو)

منذ ساعتين

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عمان- الغد- شكر رئيس الوزراء عمر الرزاز على تويتر، اليوم السبت، المواطنين الملتزمين في بيوتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكتب الرزاز: “شكراً لكم لالتزامكم وبقائكم في منازلكم خلال عطلة نهاية الأسبوع. أبناؤنا حتى وهم في ظل الحظر وفي بيوتهم يستطيعون أن يحلقوا بطائراتهم الورقية عالياً”.

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