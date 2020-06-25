شركات وأعمال

شكر وثناء وامتنان لجامعة عمان الاهلية من نادي السلط الرياضي

منذ 36 دقيقة

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لأول مرة في الأردن ” القدس للتأمين” تطلق خدمة جديدة بعنوان “لبابك”لمزيد من التفاصيل داخل الرابط:https://bit.ly/3el5xML

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وردة قايين  · 14:4331/10/72عن كل شي · Reply · 

Sameer Zeiro  · 2:51صباح الخير عبود · Reply · 

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