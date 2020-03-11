شكوك حول جاهزية مبابي لخوض مباراة بروسيا دورتموند

باريس – تحوم الشكوك حول جاهزية المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، لخوض إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند، حسبما أكد مدربه توماس توخيل.

وقال توخيل: “كيليان مريض، سنرى ما إذا كان قادرا على المران، لم يشارك في آخر تدريبات، هو محموم، ليس كثيرا، لكن ينبغي أن ننتظر”.

Kylian Mbappe tests negative for coronavirus ahead of Champions League clash https://t.co/BkreDnasCH pic.twitter.com/uIPXBMaFIp — Mirror Football (@MirrorFootball) March 11, 2020

وأضاف المدرب الألماني أن لاعب موناكو السابق يعاني آلاما بالصدر، ليست حادة، لكنه لم يكشف عما إن كان بوسع مبابي خوض أهم لقاء منذ بداية الموسم، في تصريحات بثها النادي بعد قرار إلغاء المؤتمرات الصحفية.

بالمثل، سيتخذ توخيل قرارا حيال مشاركة المدافع البرازيلي تياجو سيلفا في المباراة المرتقبة، رغم تعافيه بشكل أسرع مما كان متوقعا من إصابته العضلية.

وكشف المدرب أن القلق بشأن مبابي يضاف إلى مشكلات أخرى يتعرض لها “البي إس جي” قبل المواجهة المصيرية التي ينبغي الفوز فيها بعد خسارة الفريق ذهابا 2-1 على الأراضي الألمانية، مؤكدا: “هناك الكثير من الأمور ينبغي التفكير فيها، لكن يجب أن نعتاد على ذلك. أثق في قدرتنا على فعل الأمر، نتحلى بقدر كبير من الثقة”. (إفي)