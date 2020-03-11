آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

شكوك حول جاهزية مبابي لخوض مباراة بروسيا دورتموند

منذ 55 ثانية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

باريس – تحوم الشكوك حول جاهزية المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، لخوض إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند، حسبما أكد مدربه توماس توخيل.

وقال توخيل: “كيليان مريض، سنرى ما إذا كان قادرا على المران، لم يشارك في آخر تدريبات، هو محموم، ليس كثيرا، لكن ينبغي أن ننتظر”.

وأضاف المدرب الألماني أن لاعب موناكو السابق يعاني آلاما بالصدر، ليست حادة، لكنه لم يكشف عما إن كان بوسع مبابي خوض أهم لقاء منذ بداية الموسم، في تصريحات بثها النادي بعد قرار إلغاء المؤتمرات الصحفية.

بالمثل، سيتخذ توخيل قرارا حيال مشاركة المدافع البرازيلي تياجو سيلفا في المباراة المرتقبة، رغم تعافيه بشكل أسرع مما كان متوقعا من إصابته العضلية.

وكشف المدرب أن القلق بشأن مبابي يضاف إلى مشكلات أخرى يتعرض لها “البي إس جي” قبل المواجهة المصيرية التي ينبغي الفوز فيها بعد خسارة الفريق ذهابا 2-1 على الأراضي الألمانية، مؤكدا: “هناك الكثير من الأمور ينبغي التفكير فيها، لكن يجب أن نعتاد على ذلك. أثق في قدرتنا على فعل الأمر، نتحلى بقدر كبير من الثقة”. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

عزل 3 أفراد من فريقي فورمولا1 بسبب مخاوف كورونا

منذ 6 دقائق

تغريدات .. سواريز يرفض قرار الليغا وكيلليني يدعم أطباء إيطاليا

منذ 30 دقيقة

غوارديولا يُعارض إقامة المباريات دون جمهور بسبب كورونا

منذ 53 دقيقة

كريستيانو رونالدو يلجأ إلى البرتغال هربا من “فيروس كورونا”

منذ 57 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock