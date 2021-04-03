شكوك حول مشاركة فيليكس امام اشبيلية

مدريد – و اصل البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم أتلتيكو مدريد، التدريب اليوم السبت على هامش المران الجماعي للفريق عشية مواجهة إشبيلية في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم، في إطار عملية تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بالكاحل أثناء وجوده مع منتخب بلاده.

وبذلك، تظل مشاركة اللاعب في مباراة غد غير محسومة حتى الآن، في حين قال مدرب الأتلتي، الأرجنتيني دييجو سيميوني في مؤتمر صحفي اليوم “ما زلنا ننتظر. يبحث الطبيب ما إذا كان وضع جواو يسمح له بمساعدتنا وسننتظر حتى الليلة كي نحدد بحلول غد ما إذا كان سيسافر إلى إشبيلية أم لا”.

وبعيدا عن جواو فيليكس الذي غاب أيضا عن المران الجماعي أمس الجمعة وأول أمس الخميس، أصبح خوسيه ماريا خيمينيز جاهزا حيث أكد سيميوني أن اللاعب الأوروجوائي “تدرب اليوم مع باقي المجموعة في ظروف جيدة، وبذلك فإنه متاح للفريق غدا ليقدم أقصى ما عنده.

كما شهد مران اليوم عودة فيكتور ماتشين “فيتولو” الذي شارك في المران الجماعي بعدما كان قد عمل منفردا أمس.

وفي المقابل، سيواجه سيميوني في مباراة إشبيلية غياب كل من الأوروجوائي لوكاس توريرا الذي عاد لبلاده بسبب وفاة والدته نتيجة كوفيد-19، والبلجيكي يانيك كاراسكو للعقوبة، والفرنسي موسى ديمبيلي الذي يعمل على هامش المران الجماعي تحت إشراف طبي منذ أن فقد وعيه نتيجة انخفاض ضعط دمه الأسبوع الماضي. – (إفي)