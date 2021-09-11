شكوك حول مشاركة نادال في بداية الموسم المقبل

مدريد – نشر لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال على الشبكات الإجتماعية أنه بدأ يخضع لعلاج في القدم “سيحتاج عدة أيام وسيبعده أسابيع عن الملاعب”، ما يثير شكوكا حول مشاركته في بداية الموسم المقبل.

وكشف المصنف الخامس عالميا بين لاعبي التنس المحترفين بجانب صورة يظهر فيها مصابا أنه تواجد في برشلونة مع فريقه والجهاز الطبي “لتلقي العلاج في القدم” و”عاد للديار ويخضع لعملية تعافي”، قائلا “شكرا للجميع على الدعم”.

وكان نادال قد أعلن في أواخر اغسطس/ آب الماضي انتهاء مشاركاته في موسم 2021 للتركيز على تعافيه عقب انسحابه من بطولة ويمبلدون ودورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 وبطولة امريكا المفتوحة.

وتعرض نادال لاصابة في قدمه اليسرى في عام 2004 وعادت الآلام في عام 2005 عندما شخصت حالته بمرض خلقي في القدم.

وسيحاول الآن بالعلاج الجديد القضاء على الآلام حتى يتمكن المصنف الأول عالميا سابقا من العودة إلى الملاعب، لكن تواجده في بداية موسم 2022 سيعتمد على مدى تطور الحالة خلال الاسابيع التي سيغيب فيها عن الملاعب.– (إفي)