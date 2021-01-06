شكوى البقعة ضد العوضات قيد الدراسة

عمان – الغد – علمت “الغد” أن لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم، لم تبت في جلستها الأخيرة، بالشكوى التي سبق وأن رفعها نادي البقعة ضد المدربين راتب العوضات ومدرب حراس المرمى وليد أبو حميد.

وكان البقعة رفع شكوى ضد المدربين العوضات وأبو حميد، بداعي مغادرتهما الفريق خلال الفترة التي أشرفا فيها على تدريب فريق كرة القدم.

وتفيد المعلومات أن اللجنة نظرت في القضية، لكن لم تحكم فيها، وأبقتها قيد الدراسة، لحين التحقق في كل ما جاء فيها. – (أخبار النجوم)