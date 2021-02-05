شكوى جوناثان ضد سحاب تصل “فيفا”

عمان – الغد – قدم المحترف البرازيلي جوناثان رسميا شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”ضد نادي سحاب.

ويطالب جوناثان بمستحقاته المالية المترتبة على نادي سحاب، خلال فترة لعبه في صفوف فريق كرة القدم خلال دوري المحترفين في الموسم الكروي الماضي.

وكشف المحامي عماد حناينه الذي يتولى الدفاع عن اللاعب البرازيلي، في تصريح لـ”الغد”، أن شكوى جوناثان تم رفعها رسميا إلى فيفا الذي سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة، بابلاغ نادي سحاب بالشكوى.

وبين الحناينه أن جوناثان لم يتسلم مستحقاته المالية رغم محاولاته حل الموضوع وديا، الأمر الذي دفعه للجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتوقع المحامي أن تشهد الايام القليلة المقبلة، وصول خطاب من الاتحاد الدولي لنادي سحاب، لابلاغه بتفاصيل الشكوى، والاستماع إلى رده بهذا الشأن. – (أخبار النجوم)