شلباية أفضل ثاني ممرر آسيويا..الرمثا يستعد لحسم التشكيلة ويتسلم “خريطة الطريق”

خالد الخطاطبة

عمان– نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

شلباية أفضل ثاني ممرر للكرات الحاسمة آسيويا

ظفر لاعب فريق الجزيرة لكرة القدم فراس شلباية المنتقل حديثا للوحدات، على المركز الثاني كأفضل لاعب يمرر الكرات الحاسمة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أثناء مشاركته في صفوف فريق الجزيرة الموسم الماضي. وجاء احتلال شلباية المركز الثاني، بعد أن نجح في تمرير 4 تمريرات حاسمة، ما دفعه لاحتلال المركز الثاني، وفق موقع الاتحاد الآسيوي. وكان فراس لعب دورا مهما، في وصول فريق الجزيرة لنهائي غرب آسيا بكأس الاتحاد الآسيوي، بعد أن قدم أداء لافتا.

الرمثا يستعد لحسم تشكيلته النهائية ويتسلم خريطة الطريق

يستعد فريق الرمثا لكرة القدم، لحسم تشكيلته النهائية التي تمثل الفريق في الموسم الكروي المقبل.

ويتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل، تسلم الإدارة تقريرا فنيا من المدرب عيسى الترك، يضع فيه التصورات شبه النهائية للتشكيلة، بحيث تتضمن اللاعبين الممكن الاستغناء عنهم سواء بالبيع أو الإعارة، واللاعبين الذين من الممكن أن يحتاجهم الفريق. وأكد الناطق الإعلامي وأمين السر في نادي الرمثا محمد أبو عاقولة، أن الإدارة منحت المدير الفني الترك كامل الصلاحيات، وهي تنتظر تقريره الفني المتوقع تسلمه الأسبوع المقبل، لاتضاح التشكيلة بشكل كبير. أبو عاقولة، كشف أيضا عن تسلم الإدارة “خريطة الطريق” لفريق الرمثا، التي قدمها الترك، والتي تحتوي على المباريات الودية المقبلة في إربد وعمان، وما يرافقها من معسكرات داخلية، مؤكدا أن الإدارة تسعى جاهدة لتوفير متطلبات الفريق، لتحقيق نتائج جيدة تلبي طموحات جماهير الرمثا الكبيرة.

واعتبر أبو عاقولة، أن جمهور الرمثا الكبير يعد كلمة السر في نجاح مسيرة الفريق، من خلال دعمه ومتابعته، متمنيا أن تتزين المدرجات في الموسم المقبل، بجماهير الرمثا الذواقة والمحبة لفريقها خاصة ولكرة القدم عامة.

نجوم الكرة القدامى في “استعراضية” بطولة “الدرك منا وفينا”

تنظم هيئة “ابشر سيدنا”، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، بطولة “الدرك منا وفينا” بكرة القدم، التي تقام في صالة القويسمة، بمشاركة 10 فرق.

وأعلن المنظمون عن ترتيب مباراة استعراضية يوم حفل افتتاح البطولة التي تقام برعاية اللواء الركن حسين الحواتمة؛ حيث تم دعوة نخبة من النجوم للمشاركة في المباراة الاستعراضية. ووجه المنظمون الدعوة لنجوم قدامى أمثال؛ رأفت علي ولؤي العمايرة وخالد سعد وعامر ذيب بسام الخطيب وعثمان الحسنات ومحمد منير وقصي أبو عالية وأمجد الشعيبي وناصر غندور ومحمود شلباية وحسن عبدالفتاح وعوض راغب وخالد الخطاطبة.

ويشارك في البطولة فرق: ابشر سيدنا، الباقورة، الغمر، دار الدواء، البتراء، البنك الأردني الكويتي، وزارة العدل، مينا آتيك، إسكان جودة.

يشار إلى أن هيئة “ابشر سيدنا”، يرأسها اللواء المتقاعد وائل عجيلات، فيما تمت تسمية علي الحافظ مديرا للبطولة. ويبدأ حفل الافتتاح بدخول الفرق المشاركة، والسلام الملكي وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمة راعي الحفل وكلمة رئيس الهيئة، وأغان وطنية للفنان حسين السلمان، ثم مباراة لنجوم الكرة الأردنية، ثم المباراة الأولى في البطولة.

نصيحة قانونية للاعبين المشتكين

وجه المحامي عماد الحناينة، نصيحة قانونية للاعبين المحليين المشتكين على أنديتهم، والذين حصلوا على قرار بالتعويض من لجنة أوضاع اللاعبين، بإمكانية التوجه للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لطلب إيقاع عقوبة بالنادي الذي لم يصرف له مستحقاته المالية. وفي اتصال مع “الغد”، أشار الحناينة إلى أنه بإمكان أي لاعب لديه قرار من لجنة أوضاع اللاعبين، التوجه للآسيوي للحصول على حقوقه المالية، كاشفا أن التعليمات تلزم النادي بدفع المستحقات، وفي حال لم يستجب النادي فإن عقوبة آسيوية ستقع عليه مثل سحب الترخيص الآسيوي، وهذا يؤثر لاحقا على تصنيف الاتحاد الآردني لكرة القدم.

وأكد المحامي، أن هذه الخطوة تعد قانونية وتنص عليها التعليمات.

الصريح يجدد عقدي شهابات وشطناوي

جدد نادي الصريح، رسميا، عقدي نجميه صدام شهابات ورضوان شطناوي، لمواصلة اللعب في فريق كرة القدم في الموسم المقبل.

وجاء توقيع اللاعبين بعد حسم جميع التفاصيل الأخرى.

كما التحق في فريق الصريح أيضا، المحترفان العاجيان إيمانويل واوليفيرا، لمواصلة اللعب مع الفريق في الموسم المقبل، علما أنهما لعبها في الصريح الموسم الماضي.

شيكاتارا فيصلاوي لموسمين

أعلن النادي الفيصلي، أن المحترف النيجيري شيكاتارا، وقع على كشوفات النادي لمدة موسمين. وانضم شيكاتارا إلى المحترفين الأفريقيين السنغالي دومنيك ميندي والنيجيري جابلان سلامي. ويستعد الفيصلي لمنافسات الدور التمهيدي بدوري أبطال آسيا التي تنطلق يوم 14 الشهر المقبل.

مدربو دورة اللياقة يشيدون بالمحاضر ويتسلمون شهاداتهم اليوم

أشاد المدربون المشاركون في دورة اللياقة البدنية الدولية FIFA التي اختتمت أمس، في مقر اتحاد كرة القدم، بالمحاضر التونسي كريم مالوش، للمعلومات الزاخرة التي قدمها لهم في الدورة. وثمن مدربون مشاركون في الدورة، من خلال اتصالهم بـ”الغد”، بقدرات مالوش، وأسلوبه في إيصال المعلومة، ما دفعهم للشعور بالسعادة لقدرتهم على الاستفادة من هذا الكم الكبير من المعلومات، وتسخيرها في عملهم. المدربون كشفوا أن اتحاد كرة القدم، سيقوم بتسليمهم الشهادات صباح اليوم.

وشارك في الدورة 31 مدرباً من أندية المحترفين و”النسوية”، الى جانب بعض مدربي المنتخبات الوطنية وأكاديميات الاتحاد.