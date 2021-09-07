شلباية: الوحدات لا يمانع في تأجيل مباراته أمام السلط

عمان – الغد – أكد مدير فريق كرة القدم في نادي الوحدات زياد شلباية، عدم ممانعة النادي في تأجيل المباراة المقبلة أمام السلط يوم 16 الحالي، ضمن منافسات دوري المحترفين، في حال عُرض الموضوع على الوحدات.

وكان نادي السلط خاطب اتحاد الكرة، لطلب تأجيل المباراة، لإتاحة المجال أمام الفريق، للتحضير للقاء فريق الكويت الكويتي في الكويت يوم 21 الحالي، في إطار منافسات الدور الثاني من كأس الاتحاد الآسيوي.

وقال شلباية، في تصريح لـ”الغد”: “لم نتلق خطابا رسميا من اتحاد الكرة بشأن تأجيل المباراة، وفي حال تلقينا ذلك، فإننا لن نمانع في التأجيل، لإتاحة المجال أمام السلط للتحضير لمباراة الكويت، بحثا عن نتيجة إيجابية”. -(أخبار النجوم)