شلباية بطل الفردي في البطولة الآسيوية للناشئين للتنس

عمان – الغد – توج لاعب أكاديمية عمان للتنس زيد شلباية بطلا للفردي، في ختام البطولة الآسيوية للتنس للناشئين تحت 14 سنة، التي أختتمت أول من أمس في الرياض على ملاعب معهد اعداد القادة، والتي نظمها الاتحاد السعودي للتنس بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي للتنس، وشارك فيها 42 لاعبا يمثلون منتخبات الأردن، الكويت، سورية، اليمن، الهند، باكستان، كازاخستان، سيرلانكا، هونغ كونغ.

النتائج الفنية

فئة الفردي: المركز الأول الأردني زيد شلبايه، المركز الثاني اليمني نورس حسين، المركز الثالث اليمني منصور احمد، المركز الرابع السعودي عبداللطيف المبرزي. فئة الزوجي: المركز الأول الثنائي اليمني نورس حسين وعبدالرحمن سعيد، المركز الثاني الثنائي الأردني زيد شلبايه وسليمان حسين، المركز الثالث الثنائي اليمني منصور احمد وبدر لؤي، المركز الرابع الثنائي السعودي بدر ادريس وعبداللطيف المبرزي.

وهنأ خالد نفاع مدير الأكاديمية الذي حقق لقب البطولة الآسيوية في الفردي والمركز الثاني بالزوجي.