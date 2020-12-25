شلباية: رفضنا عرض نداي للاحتراف في الإمارات

عمان – الغد – أكد مدير نشاط الكرة في نادي الوحدات زياد شلباية، أن الوحدات رفض العرض الاحترافي الذي تلقاه المحترف عبدالعزيز نداي، مشيرا إلى أن الوحدات لديه مهمة صعبة في دوري ابطال آسيا، ونسعى للحفاظ على قوة الفريق.

وقال شلباية في تصريح لـ”الغد”، تلقينا عرضا من أحد وكلاء اللاعبين، لاحتراف نداي في الظفرة الاماراتي، لكن الوحدات رفض العرض، خاصة أنه لا يليق باسم الوحدات ونجومية اللاعب السنغالي.

وكشف شلباية عن تلقيه اتصالا أول من أمس، من وكيل أعمال أخر شريك للوكيل الأول، يستفسر عن رد الوحدات على عرض نداي، ليأتي الرد بأن الوحدات يرفض احترافه خاصة ان المحترف يرتبط مع الوحدات حتى نهاية الموسم الكروي المقبل. –(أخبار النجوم)