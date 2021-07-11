شلباية ورينكون يتأهلان إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس لفئة الشباب

عمان – الغد – حقق اللاعب الأردني ، عبدالله شلباية ، انجازاً كبيراً مساء السبت ، بتأهله إلى نهائي الزوجي ببطولة ويمبلدون للتنس لفئة الشباب إحدى البطولات الأربعة الكبرى (جراند سلام).

وتمكن “شلباية” من الوصول إلى النهائي برفقة زميله الإسباني ، دانيال رينكون ، بعد الفوز في الدور نصف النهائي علِى الثنائي الأمريكي سمير بانيرجي والياباني كوكورو إيسومورا بمجموعتين دون مُقابل بواقع ٦-٤ و٦-٢ ليُحقق شلباية والإسباني رينكون فوزهما الرابع على التوالي في المسابقة.

وسيلتقي الثنائي الأردني والإسباني في النهائي مع الثنائي الليتواني ايداس بوتفيلاس والإسباني أليخاندرو مانزانيرا بيرتوسا ويبحث “شلباية” عن كتابة التاريخ في هذا النهائي والتتويج بلقب بطولة ويمبلدون والذي يُشارك فيها للمرة الأولى بمسيرته وكأول لاعب تنس أردني يُشارك في إحدى البطولات الأربعة الكبرى برياضة التنس.

وكان “شلباية” قد افتتح مشاركته في بطولة ويمبلدون ضمن منافسات الفردي حيث فاز في مباراته الأولى على السويدي مان داهلبيرج بمجموعتين دون مُقابل بواقع ٦-٤ و٦-٣ قبل أن يودع المنافسات في الدور الثاني أمام الأمريكي برونو كوزوهارا بمجموعتين دون مُقابل بواقع ٣-٦ و٧-٦.

وأصبح “شلباية” أول لاعب أردني يتأهل للمشاركة في إحدى بطولات الجائزة الكبرى وذلك بعد أن خاض في مايو الماضي منافسات بطولة رولان غاروس.

ويتدرب عبدالله شلباية البالغ من العمر ١٧ عاماً في أكاديمية اللاعب الإسباني العالمي ، رافاييل نادال ، في إسبانيا منذ ٣ سنوات.

ويعد “شلباية” من أفضل اللاعبين في أكاديمية نادال وحقق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية ويحظى بتقدير كبير.د

-(أ ف ب)