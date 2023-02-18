شلباية يبلغ نهائي “البحرين” بتفوقه على كروسو

مهند جويلس – وصل لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية للمباراة النهائية في بطولة وزارة الداخلية، إحدى جولات سلسلة التحدي للتنس التابعة لرابطة اللاعبين المحترفين، بعد فوزه أمس على الإيطالي سلفاتوري كروسو المصنف 380 عالميا، والتي تقام أحداثها في العاصمة البحرينية المنامة.

واستطاع شلباية تحقيق الفوز بمجموعتين دون رد وبواقع (7-5) و(6-2)، في المباراة التي استمرت لمدة ساعة و41 دقيقة، حيث حظي بدعم وتشجيع كبير من الجماهير الحاضرة في الملعب بعد أداء مميز قدمه اللاعب خلال أحداث المواجهة، رجح كفته على اللاعب صاحب الـ30 عاما.

ويلتقي عبد الله البالغ من العمر 19 عاما في المواجهة النهائية اليوم، اللاعب الأسترالي تاناسي كوكيناكيس (141 عالميا)، الذي تغلب بدوره على اللاعب الألماني يان لينارد شتروف بمجموعتين لواحدة، في نصف النهائي الأول للبطولة.

وتمكن شلباية من تسجيل إنجاز تاريخي أول من أمس، بعد فوزه على اللاعب الأسترالي جيسون كوبلر في الدور ربع النهائي، حيث بات أول لاعب أردني يفوز على لاعب يحتل إحدى المراكز المائة الأولى بتصنيف رابطة اللاعبين المحترفين ATP، علما بأن كوبلر يحتل المركز 79 على الصعيد العالمي.

وتقدم شلباية الذي يحتل المركز 399 عالميا قبل انطلاق البطولة، تلقائيا إلى المركز 316 عالميا بعد الفوز على الأسترالي كوبلر، فيما منحه الفوز على الإيطالي كروسو التقدم نحو المركز 270 عالميا، بانتظار التصنيف النهائي الذي سيصدر يوم الإثنين، وفي حال فوزه بالبطولة، فإنه سيتقدم للمركز 217.

ويتطلع شلباية لمشاركة تاريخية في بطولة قطر المفتوحة للتنس (250 نقطة)، والتي ستنطلق غدا بمشاركة أبرز نجوم اللعبة، مثل الروسي آندريه روبليف، والبريطاني آندي موراي ومواطنه دانيال إيفانز، والألماني ألكسندر زفيريف، والكندي فيلكس أوجر ألياسيم، والروسي دانيل ميدفيديف، والإسبانيان روبرت باوتيستا أجوت وأليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا.

وسيبدأ شلباية مشواره من الدور 32 بمواجهة اللاعب المصنف 63 عالميا الكوري الجنوبي كوون سون وو، علما بأنها المرة الأولى التي يشارك بها لاعب أردني في هذه البطولة، وتأهل إليها ببطاقة دعوة بعد فوزه نهاية العام الماضي بلقب بطولة النخبة العربية في الكويت.