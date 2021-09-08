“شلباية” يتأهل إلى الدور الثاني في بطولة أمريكا للتنس

عمان – الغد – نجح اللاعب الأردني عبدالله شلباية في تحقيق الفوز ، يوم أمس الإثنين ، في أولى مبارياته ضمن منافسات الفردي ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس للناشئين إحدى البطولات الاربعة الكبرى برياضة التنس الأرضي والمقامة في ولاية نيويورك الأمريكية.

وتمكن عبدالله شلباية يُحقق الفوز في مستهل مشاركته ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس للناشئين

من البطولة بمجموعتين لواحدة بواقع ٧-٦ و٣-٦ و٧-٦.

وبفضل هذا الفوز تأهل “شلباية” إلى الدور الثاني والذي سيلتقي خلاله في وقت لاحق اليوم مع اللاعب الأوكراني فياتشيسلاف بيلينسكي والمصنف السابع في هذه البطولة.

كما يخوض “شلباية” منافسات الزوجي في ذات البطولة مع زميله الإسباني دانيال رينكون حيث سيلتقيان في الدور الثاني من البطولة مع الثنائي الأمريكي جاك أنثروب وبنيامين كيتاي.

يذكر أن عبدالله شلباية كانت قد حقق انجازاً تاريخياً للأردن في شهر تموز / يوليو الماضي بعد حصوله على وصافة منافسات الزوجي في بطولة ويمبلدون للتنس لفئة الناشئين.

وأصبح “شلباية” أول لاعب أردني يتأهل للمشاركة في البطولات الأربعة الكبرى برياضة التنس الأرضي حيث خاض في وقت سابق من هذا العام منافسات بطولتي رولان غاروس وويمبلدون.

ويتدرب عبدالله شلباية – المصنف ٣٤ على العالم على مستوى الناشئين – في أكاديمية اللاعب الإسباني العالمي ، رافاييل نادال ، في إسبانيا منذ ٣ سنوات.

ويعد “شلباية” من أفضل اللاعبين في أكاديمية نادال وحقق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية ويحظى بتقدير كبير.