شلباية يتقدم 24 مركزا بالتصنيف العالمي.. ويواجه الأرجنتيني كاشين في مدريد

مهند جويلس



عمان – تقدم اللاعب الأردني للتنس الأرضي عبد الله شلباية 24 مركزا دفعة واحدة على سلم التصنيف الدولي لرابطة اللاعبين المحترفين، ليحتل المركز 243 عالميا.

وجاء تقدم شلباية(19 عاما) بعد مشاركته مؤخرا في بطولة صربسكا المفتوحة في البوسنة والهرسك، ووصوله للدور ثمن النهائي، والوداع على يد المصنف 33 عالميا وقتها الصربي ميومير كيكمانوفيتش بمجموعتين دون رد.

وسجل شلباية قبل ذلك الفوز في 3 مباريات على السويدي إلياس ييمر في الدور 32، وتخطى في الدور الأول من التصفيات المؤهلة للجدول الرئيسي منافسه المجري فابيان ماروزسان (المصنف 136 عالميا) بمجموعتين لواحدة، ثم تجاوز اللاعب السلوفاكي لوكاش كلاين (المصنف 138 عالميا) في الدور الثاني والحاسم بمجموعتين دون مقابل.

ويقدم شلباية مستويات ملفتة في الآونة الأخيرة، جعلته محط أنظار منظمي بطولات رابطة اللاعبين المحترفين ATP، حيث شارك أيضا خلال شهر شباط (فبراير) الماضي ببطولة قطر المفتوحة ذات الـ 250 نقطة.

وعلى صعيد منفصل، يلتقي شلباية غدا في الدور الأول من بطولة مدريد للماسترز ذات الـ 1000 نقطة منافسه الأرجنتيني بيدرو كاشين (28 عاما) وصاحب التصنيف 67 عالميا، وذلك بعد توجيه الدعوة له للمشاركة بالبطولة بالجدول الرئيسي، دون الحاجة إلى خوض مباريات ضمن الأدوار التمهيدية، علما بأن الدور الأول يتكون من 128 لاعبا.

ويتطلع شلباية لتحقيق فوزه الأول في بطولات الماسترز، حيث ستكون مشاركته التاريخية الأولى في هذه البطولات ابتداء من الجدول الرئيسي، وذلك بعد مشاركته الأخيرة في بطولة ميامي من التصفيات، ما يجعله أمام فرصة قوية لمواجهة لاعبين أصحاب المراكز الأولى بالتصنيف الدولي، فيما تبلغ القيمة المالية للجوائز ببطولة مدريد نحو 7.705.780 دولار، على أن يحصل المتأهل للدور الثاني دور الـ 64 على 25 نقطة و27.045 يورو.

ويغيب عن بطولة مدريد بداعي الإصابة المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الذي انسحب قبل انطلاق البطولة بعدة أيام، وهو الأمر ذاته الذي دفع الإسباني رافائيل نادال المصنف 14 عالميا، فيما يتطلع مواطنه كارلوس ألكاراز المصنف الثاني عالميا، للدفاع عن لقبه الذي ناله العام الماضي.

ويشارك في البطولة العديد من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة أبرزهم الروسي دانييل ميدفيف (المصنف 3 عالميا)، النرويجي كاسبر رود (المصنف 4 عالميا)، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباتس (المصنف 5 عالميا)، الروسي أندريه روبليف (المصنف 6 عالميا)، الدنماركي هولغر رون (المصنف 7 عالميا)، الكندي فيلكس أوجر الياسيم (المصنف 9 عالميا)، الأمريكي تايلور فريتز (المصنف 10 عالميا).

وتوج شلباية بأول ألقابه العام الحالي في الثامن من شهر نيسان (أبريل) الحالي، والتي جاءت برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون بمنافسات الزوجي من بطولة تشالنجر مورسيا الإسبانية، بعد فوزهما في المواجهة النهائية على الثنائي الإيطالي ماركو بوروتولوتي والإسباني سيرجيو مارتينس جورنيز بشوطين دون مقابل، فيما شارك في 8 بطولات مختلفة على الصعيد الفردي.