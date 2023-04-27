شلباية يودع فردي مدريد للماسترز ويستمر في منافسات الزوجي

مهند جويلس



عمان – ودع لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية منافسات بطولة مدريد للماسترز ذات الـ 1000 نقطة، بعد خسارته من الأرجنتيني بيدرو كاشين بمجموعتين نظيفتين، ضمن منافسات الدور الأول من البطولة التي تقام على الملاعب الترابية.

وكلفت كثرة الأخطاء من اللاعب الأردني البالغ من العمر 19 عاما في المجموعة الأولى، بعدم الفوز سوى في شوط واحد بالمجموعة الأولى، ليحسم الأرجنتيني المجموعة لصالحه بواقع 6-1.

وتحسن أداء شلباية في المجموعة الثانية واستطاع مجاراة كاشين صاحب المركز 67 عالميا، إلا أن الأخير حسم المجموعة بواقع 6-4، ليبلغ الدور 64 من البطولة، ويواجه اللاعب الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو (24 عاما) والمصنف 30 عالميا.

واكتسب شلباية خبرة المشاركة في بطولات الماسترز بالجدول الرئيسي التي تعد الأولى في مسيرته، بانتظار تحسن في تصنيفه الدولي المقبل ضمن رابطة اللاعبين المحترفين ATP، علما بأنه دخل البطولة وهو يحتل المركز 243 عالميا، واكتفى بالحصول على مبلغ 16.340 يورو و10 نقاط فقط.

ويشارك في البطولة التي انطلقت الأربعاء، العديد من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة، أبرزهم الروسي دانييل ميدفيديف (المصنف 3 عالميا)، النرويجي كاسبر رود (المصنف 4 عالميا)، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباتس (المصنف 5 عالميا)، الروسي أندريه روبليف (المصنف 6 عالميا)، الدنماركي هولغر رون (المصنف 7 عالميا)، الكندي فيلكس أوجر الياسيم (المصنف 9 عالميا)، والأميركي تايلور فريتز (المصنف 10 عالميا).

ويغيب عن البطولة المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي أعلن انسحابه مؤخرا من البطولة بداعي الإصابة، وهو ما حدث أيضا مع الإسباني رفاييل نادال.

وعلى صعيد متصل، يبدأ شلباية اليوم، مشواره برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون المشاركة في منافسات زوجي بطولة مدريد، وذلك عندما يلتقيان المكسيكي سانتياغو غونزاليز والفرنسي إدوارد روجيه فازلين، ضمن دور الـ32.

يذكر بأن شلباية توج بأول ألقابه العام الحالي في الثامن من شهر نيسان (أبريل) الحالي، والتي جاءت برفقة زميله الإسباني رينكون بمنافسات الزوجي من بطولة تشالنجر مورسيا الإسبانية، بعد فوزهما في المواجهة النهائية على الثنائي الإيطالي ماركو بوروتولوتي والإسباني سيرجيو مارتينس جورنيز بشوطين دون مقابل، فيما شارك في 8 بطولات مختلفة على الصعيد الفردي.