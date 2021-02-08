شلبية ومناصرة يطلبان فسخ عقديهما مع الرمثا

عمان – الغد – حصلت “الغد” على معلومات مؤكدة، تفيد بقيام حارس مرمى فريق الرمثا لكرة القدم مالك شلبية، والمدافع عمر مناصرة، بتقديم طلب لإدارة النادي لفسخ عقديهما، بسبب ظروف خاصة وعائلية، دفعتهما للإقدام على هذه الخطوة.

وقام شلبية ومناصرة عقب تدريب أول من أمس، بالتوجه إلى مقر النادي، حيث وضعا طلبيهما رسميا على مكتب أمانة السر، قبل أن يغادرا، بانتظار الرد الرسمي من النادي.

ولم يمنع هذا الطلب شلبية ومناصرة من المشاركة في تدريب يوم أمس، بانتظار قرار نادي الرمثا.

ووفق المعلومات فإن شلبية ومناصرة لن يمانعا في الاستمرار مع الرمثا، في حال حصلا على مستحقاتهما المتأخرة.

وكان الناطق الإعلامي لنادي الرمثا محمد أبو عاقولة، أكد استمرار شلبية ومناصرة في الفريق، رافضا الحديث عن تقدم اللاعبين لطلب فسخ العقد. – (أخبار النجوم)