شلبية يحصل على تطمينات لحل مشكلته

عمان – الغد – حصل حارس مرمى فريق الرمثا لكرة القدم مالك شلبية، على تطمينات من إدارة النادي، بحل مشاكله المالية قريبا، وبالتالي الاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة. وكان شلبية خاطب النادي لطلب فسخ عقد، قبل أن تتدخل الإدارة وتتواصل مع الحارس مقدمة له وعدا بحل المشكلة قريبا.

ووفق المعلومات، فإن شلبية أبدى تفهمه لأوضاع الرمثا، ووافق على التريث بعد وعد الإدارة، بانتظار تحديد موعد الجلسة التي ستجمع الحارس بالإدارة لمناقشة الموضوع، ومعرفة مدى قدرة الرمثا على صرف مستحقات مالك.

كما وعد الرمثا أيضا اللاعب عمر مناصرة بحل مشكلته المالية، بعد قيام اللاعب بطلب فسخ عقده.

إلى ذلك، علمت “الغد” أن لاعب الرمثا مهند خيرالله سبق وأن تلقى مفاتحة للاحتراف في نادي الشرطة العراقي، دون أن تتم الصفقة، بسبب ضعف المردود المادي الذي كان سيتقاضاه الرمثا واللاعب.

وكان مدرب الرمثا جمال محمود، شدد على ضرورة حل مشكلة اللاعبين خاصة شلبية ومناصرة، لضمان استمرارهما في الفريق الباحث عن البطولات. – (أخبار النجوم)