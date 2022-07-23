شمول سائقي التكسي الأصفر والأبيض بالدعم الحكومي المباشر

أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، شمول سائقي التكسي الأصفر و”السرفيس” بالدعم الحكومي المباشر لوسائط النقل العام.

ويأتي الدعم الحكومي لمواجهة انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع النقل بأنماطه المختلفة، وتخفيف أعباء تكلفة التشغيل عليهم، وتجنيب المواطنين انعكاساتها.

وقال الحباشنة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن مجلس إدارة الهيئة اعتمد آلية الدعم المباشر لوسائط النقل العام ورفعها إلى مجلس الوزراء، مؤكدا أن قيمة الدعم تتناسب مع الكلف التشغيلية الخاصة بكل نمط من أنماط النقل العام، وسيعلن عنها فور إقرارها من قبل مجلس الوزراء.