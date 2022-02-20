قررت اللجنة العليا للبعثات في وزارة التربية والتعليم في اجتماعها الذي عقدته اليوم الأحد، شمول طلبة الدورة التكميلية لعام 2021 بمكرمة أبناء المعلمين اعتباراً من الفصل الثاني من العام الدراسي 2021 – 2022.



وشمل القرار الطلبة المسجلين حالياً في جامعتي الحسين التقنية والألمانية الأردنية، ومعدلاتهم تساوي أو أعلى من الحدود الدنيا لمعدلات القبول في محافظاتهم -حسب الدورة الصيفية- لعام 2021 .



وأضافت الوزارة في بيان لها أنه فيما يتعلق بالطلبة المسجلين على الفصل الأول من العام الدراسي 2021 – 2022 سيتم شمولهم اعتباراً من الفصل الثاني من العام الدراسي 2021/2022 بتغطية ما تبقى لهم من رسوم ساعات الخطة الدراسية المعتمدة لتخصصاتهم)، شريطة استكمالهم متطلبات الإيفاد حسب الأصول في موعد ستعلن الوزارة عنه لاحقاً بعد إعلان نتائج القبول الموحد للدورة التكميلية.



وأشار البيان إلى أن الحدود الدنيا لمكرمة أبناء المعلمين لعام 2021 خلال الدورة الصيفية في المحافظة كالتالي: إربد 85.50، البلقاء83، الزرقاء 86.80، الطفيلة 83.35، العاصمة 86.10، العقبة 85.30، الكرك 81.95، المفرق 76.65، جرش 82.70، الشهادة غير الأردنية 92.40،عجلون 82.20، مأدبا 82.10، معان80.