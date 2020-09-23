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شمول 1218 أسرة جديدة بالمعونة المالية المتكررة في آب

منذ 3 ساعات

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عمان- قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة ان 1218 أسرة جديدة استفادت من المعونة المالية الشهرية المتكررة في شهر آب الماضي.
وأضاف المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن عدد الأسر التي جرى إيقاف المعونة المالية الشهرية المتكررة عنها بلغ 83 أسرة بسبب الوفاة، مشيرا الى ان الصندوق لم يخفض الشهر الماضي قيمة المعونة عن أي أسرة مستفيدة من البرنامج .
واكد أن الصندوق وسع نطاق المشمولين بالمعونة الشهرية المتكررة، بسبب تداعيات أزمة كورونا الحالية على الأسر الأردنية، موضحا أن عدد الأسر المنتفعة من المعونة بلغ نحو 105 آلاف أسرة بتكلفة سنوية تتجاوز 101 مليون دينار.-(بترا)

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