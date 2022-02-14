شمول 136 أسرة جديدة بالمعونة الشهرية وإيقافها عن 827

بلغ عدد الأسر الجديدة المشمولة ببرنامج المعونة المالية الشهرية المتكررة في صندوق المعونة الوطنية 136 أسرة لشهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وفق ما أظهر تقرير أعمال الصندوق للشهر الماضي.

وبحسب التقرير، جرى إيقاف المعونة الشهرية المتكررة عن 827 أسرة، وتخفيضها عن 71 أسرة، فيما بلغ عدد الحالات التابعة للبرنامج التي جرى مسحها 5275 أسرة.

وأشار التقرير إلى أن 460 أسرة جديدة استفادت من برنامج المعونات المالية الطارئة “العادية والفورية”، و43 أسرة جديدة استفادت من برنامج التأهيل الجسماني، و46 أسرة من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة، فيما بلغ عدد زيارات التحقق الميداني لأسر برنامج المعونات المالية “المعونة التكميلية” 136 زيارة.

وبين التقرير أن التحويل النقدي عن طريق البريد شمل استلام 74950 أسرة من خلال بطاقة الصراف الآلي، كما استقبل مركز الدعم والمساندة في الصندوق 80076 اتصالا يتعلق بشكوى أو استفسار، وبلغ عدد الحالات التي جرى إغلاقها 59046 حالة. (بترا)