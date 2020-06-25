شنايدر: إدمان الكحول أنهى تجربتي سريعا مع ريال مدريد

لا هاي – أقر النجم الهولندي ويسلي شنايدر بأنه عانى من مشكلات إدمان الكحول أثناء فترة لعبه مع نادي ريال مدريد الإسباني.

وقال شنايدر في سيرته الذاتية التي سينشرها الجمعة المقبل: “كنت شابا حينها، وأستمتع بنجاحاتي، واهتمام الجميع بي، أعتقد أن الأمور بدأت تسوء منذ تلك اللحظة. الأمر لم يكن يتعلق بالمخدرات، ولكن بالكحول، و”الروك آند رول”، واعتدت على هذا”.

وأكد لاعب إنتر ميلانو الإيطالي وريال مدريد، بالإضافة لأندية أخرى كثيرة، في جزء من سيرته الذي نشرته مجلة (Voetbal International) الأربعاء “لم أدرك أن زجاجة الفودكا باتت صديقي المقرب”، مشيرا أيضا إلى أن مواطنيه حينها في الفريق الملكي، رود فان نيستلروي وأريين روبين، حذراه من عواقف هذا السلوك.

La revelación de Wesley Sneijder durante su paso por Real Madrid: “La botella de vodka se convirtió en mi mejor amiga” https://t.co/PmP4uRP8xK — Diario El Bocón (@elbocononline) June 25, 2020

وأوضح صاحب الـ36 عاما “قالا لي أنني لن استمر طويلا بهذه الطريقة. كنت أقدم مستويات طيبة، ولكنهما أصرا على أنني قادر على الظهور بشكل أفضل”.

كما أكد اللاعب الذي ارتدى قميص الريال بين عامي 2007 و2009، أن موسمه الثاني مع الفريق كان “دراميا”.

وقال في هذا الصدد ” كنت قادرا على اللعب كثيرا ، ولكن أسوأ وأكثر فجائية، وأقل تركيزا. الجميع في ريال مدريد كان مستاءا من سلوكي. كذبت على نفسي بأن كل شيء كان على ما يرام، ودافعت عن نفسي مستخدما ذكائي الكروي، ولكني كنت أنهار جسديا”.

ورغم الآمال الكبيرة التي صاحبت انتقال سنايدر للفريق الملكي، بعد الأداء المذهل مع أياكس أمستردام، إلا أن وصيف بطل العالم مع هولندا في 2010 لم يقدم الكثير خلال موسميه الاثنين مع الريال حيث شارك في 66 مباراة، وسجل 11 هدفا، وتوج بلقب وحيد، الليجا في موسم (2007-08). (إفي)