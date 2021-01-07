شنغهاي تستثمر 900 مليون دولار لتصبح “عاصمة” الرياضات الإلكترونية

شنغهاي – باشرت الصين في بناء مرافق في شنغهاي بقيمة 900 مليون دولار، طامحة إلى جعل أكبر مدنها من حيث عدد السكان عاصمة للرياضات الإلكترونية التي بدأت بالازدهار.

من المرتقب الانتهاء من بناء مركز شنغهاي الدولي للرياضات الإلكترونية في العام 2023، باستثمار عالمي قدره 5,8 مليار يوان (نحو 900 مليون دولار) لجعل المدينة “محجّة” لعشاق الرياضات الإلكترونية في العالم، بحسب مسؤولين محليين.

وقال مسؤولون من منطقة مينهانغ إن المجمع سيضم قاعة للرياضات الإلكترونية تتسع لستة آلاف مقعد، وفندقاً من فئة خمس نجوم، ومتحفاً مخصصاً للعبة.

وسيتمكن الموقع الممتد على مساحة 500 ألف متر مربع، من استيعاب “مئات الشركات الصينية والأجنبية” المتخصصة في الرياضات الإلكترونية، وفقًا للسلطات المحلية.

وتطمح شنغهاي، التي استضافت في الخريف الماضي “بطولة العالم للأساطير” (ليغ أوف ليجيندز) إحدى أكثر الأحداث المرموقة في القطاع السريع التطور، إلى أن تصبح “عاصمة الرياضة الإلكترونية”، بحسب ما قال المسؤول الرياضي للمدينة الشرقية لو وينهوا لوكالة فرانس برس في العام 2018. (أ ف ب)