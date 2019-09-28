شهادات إبداعية أردنية وتونسية في مستهل البرنامج الثقافي لمعرض عمان للكتاب

عمان- استهل معرض عمان الدولي للكتاب، في دورته التاسعة عشرة، مساء أول من أمس، برنامجه الثقافي بأمسية تضمنت شهادات إبداعية للكاتب والروائي التونسي كمال الرياحي والكاتب الأردني مفلح العدوان.

وقال الرياحي، إن الأردن احتضن تجربته الإبداعية منذ أن كان طالبا، وإنه تدرب على الصحافة الثقافية في مجلة عمان التي كانت تصدرها أمانة عمان الكبرى، وكان يراسل دوما بعض الصحف الأردنية ويجري حوارات متنوعة مع أعلام السرد في العالم العربي وشمال افريقيا.

وأضاف الرياحي الفائز بالعديد من الجوائز، أن تجربته تميزت بالجدية، وأسهمت في تشكيل شخصيته الحالية القادرة على التعامل مع الإعلام الثقافي، كما أنها كانت بمثابة ماراثون القراءة والمطالعة، لافتا الى أن أول كتاب أصدره كان بعنوان “حركة السرد ومناخاته”.

وفاز الرياحي في مسابقة (بيروت 39) التي نظمتها مؤسسة “هاي فيستيفال” العام 2009. وفازت روايته “المشرط” بجائزة الكومار الذهبي لأفضل رواية تونسية العام 2007 وترجمت أعماله للفرنسية والألمانية والانجليزية والبرتغالية.

كما فاز بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 2017-2018 في فرع (اليوميات) عن كتاب “واحد صفر للقتيل-يوميات جزائرية”.

وتحدث الرياحي عن تجربته السردية، وقال إن دخوله إلى عالم السرد في تونس مع توحد الذوق الأدبي والنقدي، جاء بهدف إيصال الفكرة السردية بشكل أوسع، مبينا أن مرحلة تشكل الوعي لديه بدأت مع كتابة القصة وتطورت إلى مرحلة كتابة الرواية؛ حيث أصدر رواية “الغوريلا” التي تتحدث عن التمييز بشكله العام، ومن ثم رواية “المشرط” التي تتحدث عن تفشي الجريمة في المجتمع، وصولا إلى روايته الأخيرة “البرتا يكسب دائما” التي تتحدث عن المسدس الذي يختزل سيرة الثورة التونسية.

وأشار الرياحي، الى أنه اختار كتابة الرواية بأسلوب مغاير عما هو سائد حاليا، على اعتبار أن دور الرواية يمثل أصوات وآهات المخفيين والناس الذين هم في الخفاء، وأنه يستخدم الحبكة البوليسية في رواياته، وأن إنجازه الروائي لا يمثل الروايات البوليسية التي لا تنتج في العالم العربي.

ومن جهته، قال الكاتب الأردني مفلح العدوان، إن المسرح الذي هو جزء من تكوينه الإبداعي تأثر كثيرا بالتجربة التونسية الناضجة التي كانت حاضرة منذ أعوام في المشهد الثقافي الأردني من خلال مشاركة الكثير من مبدعيهم في هذا المجال.

وأوضح العدوان، أن هذه النماذج من المسرح التونسي أسهمت في إثراء تجربته في الكتابة المسرحية سواء من خلال اللقاءات المستمرة التي كانت تتم في فضاءات أردنية وأحيانا تونسية، أو من خلال الاطلاع على هذه التجارب، إضافة إلى القراءات في هذا المجال حيث كانت تونس بالنسبة لمشروعه الإبداعي في المسرح صاحبة الحداثة والتنوير الفني لديه.

وبين الكاتب الأردني، تعدد الأجناس الأدبية التي يكتب فيها من القصة إلى الرواية، إلى النص المكاني، موضحا أن الحروف الأولى لأي جنس من هذه الأجناس يعتمد فيه على الموروث القادم من الصحراء، والرؤى القديمة التي شكلت الوجدان والفكر.

وعلى صعيده، قال مدير الدراسات والنشر في وزارة الثقافة الكاتب مخلد بركات، خلال إدارته الأمسية “إن تونس التي تحل ضيف شرف هذا العام في معرض عمان الدولي للكتاب، لها باع طويل في الثقافة والدراما والفلسفة وفي كل أنواع الكتابة”.

وأضاف بركات “أن الشهادات الإبداعية التي تم تقديمها تطل على تجربة الكاتب مع الكتابة، وتضع القارئ في أجواء النص مما يمكنه من “فكفكة” رموزه”. – (بترا)