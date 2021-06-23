شهادات من الاحتجاج ضد مستوطنة افيتار

هآرتس

بقلم: عميره هاس 23/6/2021

من بين الاربعة (شهداء) من قرية بيتا الذين قضوا منذ منتصف شهر أيار (مايو) في الاحتجاج على بؤرة افيتار، د. عيسى برهم هو الوحيد الذي لم يحظ بـ”البيان العام” الذي اصدره المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي والذي جاء على شكل “كانت هناك أعمال شغب والجيش يعرف عن الابلاغ عن قتل فلسطيني وقد تم فتح تحقيق”. برهم (41 سنة) كان رجل قانون تخصص في القانون الجنائي الدولي وعمل في النيابة العامة الفلسطينية في محافظة سلفيت. وقد وصل إلى منطقة الاحتجاج للمساعدة في إنقاذ الجرحى. وقد كان أكبر سنا من أن يشارك بصورة نشطة في الاحتجاج، وأن يتسلق السلاسل الحجرية في الجبل وأن يركض في الطرق الزراعية التي تمر بين حقول الزيتون، وكي يشعل الاطارات ويرشق الحجارة على الجنود على بعد مسافة عشرات الامتار وأن يهرب من الغاز المسيل للدموع. هذا احتجاج يقتضي من المشاركين فيه قوة جسدية جيدة.

شقيق برهم، سلطان، قال إنه في ذاك اليوم، 14 أيار(مايو) الماضي، طلبت المساجد احضار سيارات لاخلاء الجرحى”. وبرهم استجاب للطلب. عدد سيارات الإسعاف التي كانت هناك لم تكن كافية لإخلاء الجرحى. كان ذاك اليوم هو اليوم الثاني لعيد الفطر اليوم الرابع للعدوان على غزة واليوم الـ 12 لانشاء البؤرة الاستيطانية على أراضي بيتا وقبلان ويتما. في يوم الجمعة ذاك كانت هناك احتجاجات في جميع ارجاء الضفة الغربية. قتل عشرة فلسطينيون بنار الجيش الإسرائيلي، من بينهم اربعة في منطقة نابلس فقط وبرهم كان من بينهم. الهلال الأحمر الفلسطيني طلب من السكان التبرع بالدم بسبب العدد المرتفع للجرحى، نحو 1650 شخصا.

أحد المحتجين الذي كان قرب برهم قال للصحيفة بأن الجنود وقفوا على بعد 100 متر منه. وهو لاحظ ايضا مدنيين إسرائيليين مسلحين وقفوا على قمة الجبل قرب مجموعة أخرى من الجنود. وقد استنتج أنهم من “المستوطنين”. إن وجود مدنيين إسرائيليين مسلحين يتكرر في الكثير من شهادات المحتجين في بيتا. شخص آخر، تحدث مع الباحثة الميدانية في “بتسيلم”، سلمى الدبعي، ذكر هو أيضا وجود مدنيين إسرائيليين مسلحين. وقد اعطى شهادة للدبعي عن لقائه مع برهم في ذاك اليوم. وحسب شهادته فان برهم سافر في سيارته البيضاء “هونداي توسان” نحوه في الطريق الزراعية وسأله: أين الجرحى. عدد من الجرحى كان قد تم اخلاؤهم من هناك قبل ذلك في سيارة خاصة اخرى. آخرون، من بينهم شخص أصيب إصابة بالغة، كانوا ما يزالون منتشرين بين الأشجار وكانوا ينتظرون المتطوعين الذين يساعدون الطواقم الطبية من أجل حملهم على الحمالات أو دعمهم في الطريق إلى السيارات. برهم، الذي كان قد أوقف سيارته بدأ بالسير نحو الجرحى. الشاهد رأى أن أحد الجنود من المجموعة البعيدة قد نزل وجلس في وضعية القنص. هو لم يفكر أن الجندي ينوي اطلاق النار، بل افترض أنه يريد فقط التخويف. في ذلك المكان وفي نفس الوقت كان هناك هدوء نسبي. الجميع كانوا منشغلين بالجرحى. فجأة سمع صوت رصاصة، “شاهدت عيسى وهو يسقط على الأرض على ظهره”، قال الشاهد للدبعي.

برهم اصيب برصاصة حية في بطنه. في ذلك الوقت كان ما يزال يتنفس وقلبه ينبض عندما تم ادخاله الى السيارة الخاصة وتم نقله الى المستشفى الميداني الذي اقيم في بيتا. الجنود اغلقوا المدخل الرئيسي في بيتا. وسيارة الاسعاف سافرت نحو الشمال في الطرق المتعرجة والضيقة في بيتا وأودله وعورتا. في الطريق حاول الطاقم الطبي اجراء تنفس صناعي لعيسى برهم. وفي مستشفى النجاح أعلنوا عن وفاته.

يجب العودة ووصف الطبوغرافيا لفهم ما الذي يحدث هناك. الاحتجاج يجري في جبل صبيح الذي توجد له عدة قمم. البؤرة الاستيطانية اقيمت على أعلى قمة. البعد الجوي بين البؤرة وبين القمم الاخرى الاخفض، هو نحو نصف كيلومتر. على أحد القمم البعيدة عن البؤرة توجد بركة وحديقة لها سور. في أيام الجمعة في الظهيرة تقام خارج البركة صلاة احتجاج. وبعد ذلك المتظاهرون الأكثر جرأة يبدأون في الانتشار على الجبل والوادي حيث يكون الجنود ينتظرونهم على بعد مسافة كبيرة ويطلقون فورا نحوهم قنابل الغاز المسيل للدموع وبعد ذلك يطلقون الرصاص المعدني المغلف بالمطاط. نقطة تجمع وانتشار اخرى توجد على قمة توجد غرب الموقع، قرب مباني تخزين كبيرة. مجموعات من الجنود والمدنيين المسلحين يتواجدون بشكل عام أعلى من المتظاهرين. احيانا الجنود يسافرون في الطرق الزراعية باتجاه المتظاهرين وينزلون من الجيبات، وبعد ذلك على بعد بضع عشرات من الامتار يطلقون الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط. احيانا الجنود يظهرون دون أن تتم رؤيتهم قبل ذلك، بعد أن تسلقوا من نقطة خفية في الوادي. واحيانا ينبطحون في وضعية قنص ويطلقون النار الحية على المتظاهرين.

على سفح القمة الجنوبي يقوم الشباب باحراق الاطارات على أمل أن يصل الدخان الأسود الى البؤرة التي غزت اراضيهم. مبدئيا يطمحون الى الصعود بقدر الامكان قريبا منهم. ولكن كلما تسلقوا الى الأعلى، الجبل يكون أكثر انحدارا والاشجار تصبح أقل كثافة، والتسلق يصبح أصعب. في اجابته على سؤال “هآرتس” كتب المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي إن “خروقات عنيفة للنظام… تعرض للخطر حياة المواطنين الإسرائيليين… لذلك تم وضع قوة عسكرية في المكان”. في المقابل، المتظاهرون شرحوا للصحيفة بأن المدنيين الإسرائيليين المسلحين يخرجون طوعا من منطقة البؤرة ويهبطون قليلا الى الاسفل على سفح الجبل باتجاه المتظاهرين غير المسلحين، وأن الجنود لا تكون حياتهم معرضة للخطر على الإطلاق.

عدد المحتجين يتراوح بين بضع عشرات وبضع مئات، هذا يتعلق باليوم والساعة. “نحن ننتشر هنا احتجاجا كل يوم، حتى في الليل”، قال أحد المتظاهرين للصحيفة في الأسبوع الماضي. وهو لم يستخدم مصطلح “ازعاج ليلي”، الذي دخل إلى القاموس فقط في هذا الأسبوع، سواء بصورة تلقائية في أوساط عدد من المتظاهرين أو عن وعي، حسب أقوال المتحدثين المقربين من حماس والذين يكررون تجربة غزة لازعاج الجيش قرب جدار الفصل. المحتجون يوجدون في مجموعات تتراوح بين 5 – 10 شباب، واحيانا تكون من 3 فقط.

“احيانا نحن نجلس وكأننا في نزهة، على صخرة أو قرب شجرة”، قال للصحيفة محمد حمايل، شقيق زكريا الذي كان بجانبه عندما قتل في 28 أيار (مايو). “أشخاص يبتعدون عدة أمتار عن بعضهم البعض. وعندما يصابون، لا يكون هناك شاهد في زمن الإصابة. هذا ما حدث مع زكريا: ابتعد عني وعن شقيقنا الآخر وعن ابن عمنا بضعة امتار وبحث عن مكان ليصلي فيه صلاة العصر. كان هذا في الساعة الرابعة تقريبا. شاهدنا عدد من الجنود وسمعنا صوت الرصاصة، ولكننا في البداية لم نعرف أنه هو الذي أصيب”.

طاقم طبي كان في نفس الوقت يعالج شابا آخر أصابت قدمه رصاصة حية. وعندما سمع صراخ “سيارة اسعاف، سيارة اسعاف”، عدد من أعضاء الطاقم الطبي ركضوا نحو الصارخين. المنطقة جبلية، عدد من الجنود يرافقهم عدد من المستوطنين المسلحين، تمركزوا في نقطة أعلى بكثير. أحد المحتجين قال للصحيفة بأن من اطلقوا النار كانوا على بعد بضعة امتار عن زكريا. شخص آخر قدر أن المسافة كانت 150 مترا. في الوقت الذي كان فيه المتطوعين والطاقم الطبي يصعدون من الطريق نحو زكريا، قال أحدهم للصحيفة، قام الجنود باطلاق النار عليه. رصاصة معدنية مغلفة بالمطاط أصابت ساق أحد المنقذين، الذي كان يرتدي مثل الجميع سترة بلون فوسفوري المخصصة للطواقم الطبية. قنابل الغاز المسيل للدموع اطلقت نحوهم حتى عندما كانوا يحملون على الحمالة زكريا. قنبلة أصابت وجه أحد المنقذين.

زكريا (26 سنة) كان معلما للغة العربية في مدرسة في بير نبالا التي تقع جنوب رام الله. الرصاصة دخلت إلى صدره في الجهة اليمنى. وقد عانى من نزيف داخلي وخرجت دماء كثيرة من فمه وأنفه. شهود قالوا للصحيفة بأن مدنيا مسلحا هو الذي أطلق النار على زكريا. وحسب أقوال أحدهم كان مطلق النار يرتدي قميصا بلون أحمر. وحسب آخر كان يرتدي ملابس سوداء. وشاهد آخر قال إن الجنود هم الذين اطلقوا النار، ولكنه أشار إلى أنه كان هناك مدنيون مسلحون قربه. المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي أعلن بعد ذلك أنه “في هذه المرحلة نحن لا نعرف سبب الإصابة”. الجيش الإسرائيلي لم يرد بشكل مباشر على سؤال هآرتس هل تم فحص ادعاء أن من أطلق النار هو شخص مدني. هو فقط أصدر البيان العام الذي يقول إنه “تم فتح تحقيقات للشرطة العسكرية، التي في نهايتها سيتم تحويل الاستنتاجات للنيابة العامة العسكرية”.

المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي أبلغ “هآرتس” ايضا بأنه “في الحالات التي تقتضي ذلك، فان قوات الجيش الإسرائيلي تستخدم ايضا اطلاق النار طبقا لأوامر فتح النار”. ما الذي كان في سلوك زكريا حمايل وعيسى برهم أجبر الجنود على إطلاق النار الحية القاتلة عليهما، على الجزء العلوي من جسمهما. هل المسافة الكبيرة بينهما وبين الجنود اقتضت ذلك؟ وما الذي كان في مكان تواجد وسلوك حمايل، الطالب في الثانوية ابن 16 سنة، الذي قتل في 11 حزيران (يونيو)، “اقتضى استخدام النار الحية ضده؟”. الجيش الإسرائيلي لم يقدم أي تفاصيل.

“خرجنا للتظاهر بعد صلاة الظهر، الساعة 12:50 تقريبا”، قال للصحيفة م.، الطالب في جامعة النجاح. “انتشرنا في منطقة البركسات (التي تقع على القمة الغربية). هناك ايضا قمنا بالصلاة بين أشجار الزيتون. شاهدنا حافلات تنزل جنود، لذلك ابتعدنا. مكثت بضع ساعات هناك وأنا أهرب من الغاز واختبأت بين الأشجار لاستريح، وتقدمت نحو الأعلى. في الساعة الخامسة تقريبا وجدت نفسي قريب من محمد وابن عمه. وقد كنا نعرف بعضنا من الحي. لم نقم برشق الحجارة. رأينا اربعة جنود، أحدهم صوب سلاحه واعتقدت أنه لن يطلق النار، أو بالحد الاقصى سيطلق رصاصة مطاطية. الجندي اطلق مرتين، محمد وابن عمه سقطا وأنا أصبت بالصدمة. تجمدت في مكاني ولم أعرف ماذا أفعل”. وحسب قوله، محمد كان ملثما. وشهود آخرون لم يذكروا ذلك.

شاهد آخر قال للصحيفة إن الجنود الاربعة، على بعد بضع عشرات من الامتار كانوا على الأرض وهم يصوبون بنادقهم. جنود آخرون قربهم اطلقوا الغاز المسيل للدموع. صوت اطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي غطى على صوت اطلاق النار الحية. ابن العم اطلقت النار على كتفه. الرصاصة التي أصابت محمد دخلت إلى مركز صدره وخرجت من الجهة اليسرى، وبعد ذلك اخترقت يده اليسرى قرب الكتف. إبن العم المصاب نجح في الركض لوحده نحو المنقذين. في البداية اعتقد المنقذون بأنه هو المصاب. وبعد ذلك عثروا على محمد الذي كان ينزف. أحد المنقذين قال للصحيفة: “ركضت نحوه. الجنود اطلقوا نحونا الغاز المسيل للدموع. ومن كثرة الغاز لم استطع رؤية إصابته. اختنقنا. لم أعرف كيف واصلنا حمله على الحمالة، في الوقت الذي كنا نجد فيه صعوبة في رؤية الطريق بين الصخور والاشجار والسلاسل الحجرية”. في بيان آخر نشره المتحدث بلسان الجيش جاء: “معلوم لدينا ادعاء فلسطيني بقتل شاب ووجود مصابين”.

في 18 حزيران (يونيو) قتل طالب آخر في الثانوية هو احمد بني شمسة. بخصوصه قال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي بأن الشاب ألقى جسما متفجرا نحو أحد الجنود ولذلك تم اطلاق النار عليه. “هآرتس” لم تتمكن من جمع شهادات من اجل فحص التفاصيل الدقيقة لظروف اطلاق النار عليه وقتله.

المتحدث بلسان الجيش لم يرد على اسئلة “هآرتس” اذا كان قد أصيب جنود في المظاهرات في بيتا، واذا كان من الصحيح أن حوامة الغاز تنطلق ويتم تشغيلها من بؤرة افيتار. بخصوص الشهادات المتكررة عن اطلاق الغاز المسيل للدموع على الطواقم الطبية والمنقذين، وعن اطلاق النار على سيارات الاسعاف للهلال الاحمر التي تعمل في بيتا قيل إن قوات الجيش الاسرائيلي لا تستخدم وسائل لتفريق المظاهرات أو اطلاق النار على الطواقم الطبية وسيارات الاسعاف بصورة متعمدة.

المحادثات مع أبناء عائلة زكريا حمايل وابناء عائلة عيسى برهم امتدت لساعات. في كل محادثة تجمعت وتم استعادة تذكر حياة القتلى. خلايا النحل التي وضعها زكريا في البستان قرب المنزل تخنق حنجرة شقيقه. “ليس فقط موتهم، ايضا حياتهم تستحق مقال”، قال عم وصهر برهم، زياد بني شمسة. اولاد عيسى الاربعة هم احفاده. اسنات، البكر ابنة السابعة، ومريم الصغيرة ابنة السنة والنصف، في الوسط هناك ولدان هما يحيى (6 سنوات) ومحمد (4.5 سنوات). هم اصغر من أن يفهموا ما هو الموت، قال. شقيق عيسى، سلطان، قال “قبل بضعة ايام توقفت قرب البيت سيارة بيضاء تشبه سيارة عيسى. الأولاد صرخوا بفرح: “لقد جاء أبي”.