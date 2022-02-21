شهادة التزام بالقوانين البيئية لشركة مناجم الفوسفات من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

منحت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال مديرية البيئة، المجمع الصناعي التابع لشركة مناجم الفوسفات الأردنية في العقبة، شهادة التزام بالقوانين البيئية وتقارير الاداء الذاتي للانبعاثات خلال العامين 2020 و 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبد الوهاب الرواد، ان سلطة منطقة العقبة أكدت في كتاب وجهته للشركة، أنها لم توجه خلال العامين الماضيين، أية مخالفة بيئية بحق الشركة وحسب نتائج الرقابة الذاتية المطبقة من قبل الشركة في المجمع الصناعي التابع للفوسفات في العقبة.

وجاء في رد السلطة بحسب المهندس الرواد، أن جميع النتائج كانت ضمن المواصفات القياسية الأردنية، ما يؤكد حرص شركة مناجم الفوسفات الأردنية، على رفع سوية الأداء البيئي في المجمع الصناعي من خلال ارسال التقارير الشهرية الدورية الخاصة بخطة التسوية البيئية المنبثقة عن دراسة التدقيق البيئي التي تم تنفيذها من قبل الجمعية الملكية.

واكد المهندس الرواد حرص الشركة من خلال عملها على الحفاظ على البيئة والسلامة العامة، من خلال تطبيق الأنظمة الحديثة الخاصة بالبيئة والصحة المهنية؛ بما يتلاءم مع المعايير المعتمدة دوليا للمحافظة على عناصر البيئة المختلفة داخل مواقع الشركة وفي المناطق المحيطة بها.

وقال ان حماية البيئة والحفاظ عليها، يعد من ألاهداف المهمة التي تسعى الشركة لتحقيقها وفق المعايير المحلية والعالمية، مبينا انها تسعى إلى استثمار ما توصل اليه العالم من تطور تكنولوجي في الحفاظ على سلامة البيئة، والحد من استهلاك المياه والطاقة.

واشار الى مشروع زراعة الأشجار الحرجية في مناطق تكديس مادة “الفوسفوجبسوم” بالمجمع الصناعي، الذي اطلقته الشركة في وقت سابق، لتخضير هذه المنطقة خلال السنوات الأربعة المقبلة وزراعة نحو 20 الف شجرة حرجية، بما يسهم في المحافظة على البيئة في العقبة، وجعلها متنزها عاما لأهالي المنطقة، ومن المتوقع أن يجري زراعة 20 ألف شجرة حرجية خلال فترة تنفيذ المشروع على نفقة الشركة.

وأعرب المهندس الرواد عن شكره لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لما تبذله من جهود في دعم الاستثمار في العقبة، وتوفير البيئة والتشريعات اللازمة.

كما أشاد بجهود إدارة المجمع وجميع الكوادر العاملة فيه على هذا الانجاز، الذي يضاف إلى سجل الشركة الحافل بالإنجازات خلال السنوات القليلة الماضية على صعيد الارباح وعمليات الإنتاج والتصدير.