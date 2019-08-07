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شهادة امتياز العمليات ينالها فندق “إنتركونتيننتال” الأردن

منذ ساعة واحدة
فندق إنتركونتيننتال الاردن

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عمان- حصل فندق إنتركونتيننتال الأردن على جائزة تقدير جديدة من قبل مجموعة فنادق الإنتركونتيننتال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كونه الأفضل من بين جميع الفنادق التابعة للمجموعة من ناحية الامتياز في العمليات الخاصة بالفندق.
تعد شهادة امتياز العمليات جديدة من نوعها؛ حيث يتم من خلالها تقييم أمور معينة، من ضمنها تجربة الضيوف، ولاء الضيوف، وتقييم الجودة.
وتعد هذه الشهادة بمثابة إثبات وتثمين لجهود زملاء الفندق الكبيرة التي يبذلها في سبيل تقديم خدمة وتجربة لا تضاهى للضيوف وكسب ولائهم ونيل رضاهم.

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