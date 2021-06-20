شهادة نذير عبيدات بقضية مستشفى السلط استغرقت 9 ساعات

عمان- أمضت محكمة صلح جزاء عمان 9 ساعات كاملة في الاستماع لأحد شهود النيابة العامة في قضية نفاد مادة الاوكسجين من مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط والتي أودت بحياة 8 مواطنين منتصف شهر آذار الماضي.

واستمعت المحكمة في جلستها رقم 23، والتي عقدتها يوم الخميس الماضي، لشهادة وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات، واستمرت من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء، ووجهت المحكمة عدة أسئلة له، بالإضافة إلى مناقشة من قبل وكلاء الدفاع ومداخلات المدعي العام.

وعقدت المحكمة، اليوم الأحد، جلستها العلنية رقم 24 في القضية، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، واستمعت فيها للشاهد رقم 41 في القضية، وهو طبيب عام متخصص بالإسعاف والطوارئ، ويعمل مناوبا إداريا في المستشفى، وأفاد انه لم يكن على رأس عمله يوم الحادثة أو اليوم الذي سبقها.

ورفعت المحكمة جلستها إلى يوم الخميس المقبل، وقررت استدعاء شاهدي نيابة عامة جدد في القضية.

ومن المتوقع أن تستمع إلى 49 شاهدا في القضية، بالإضافة إلى 9 خبراء ليصبح مجموع شهود النيابة العامة 66 شاهدا. (بترا)