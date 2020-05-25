شهر إضافي للعمالة الوافدة للتسجيل عبر منصة “حماية” لمغادرة البلاد

عمان- الغد- قال وزير العمل نضال فيصل البطاينة، إن الوزارة أتاحت المجال للمرة الثانية أمام العمالة الوافدة وأُسرهم (الوالدين، الابناء، الزوج/الزوجة)، للتسجيل عبر منصة “حماية” باللغتين العربية والانجليزية اعتباراً من يوم أمس الأحد ولمدة شهر.

ويهدف القرار السماح لهم بمغادرة البلاد والعودة إلى دولهم نظرا لمحدودية فرص العمل بسبب أزمة كورونا والحاجة إلى التركيز فقط على الاحتفاظ بالعمالة الاردنية دون غيرها لمساعدة اصحاب العمل على تخفيض كلفهم.

وأكد وزير العمل استمرارية إعفاء العمال المسجلين واسرهم من غرامات الاقامة او اي مبالغ تترتب عليهم كـ رسوم تصاريح العمل واي رسوم اخرى، تقديرا لظروفهم في ظل الأزمة الحالية.

واضاف البطاينة، أن العمالة الوافدة الراغبة بالمغادرة برفقة أسرهم ما زال باستطاعتها ايضاً سحب مستحقاتها المالية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأعرب عن أمله باستفادة العمالة الوافدة المخالفة او التي تحمل تصاريح منتهية من هذه الإجراءات للمغادرة بعد التسجيل على المنصة، وذلك في ظل الحالة الإنسانية والاجتماعية والعالمية.

علما أن إجراءات السفر ستكون وفقا لأعلى المعايير والإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان حمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.