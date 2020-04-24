شهر رمضان يفتح فصلا جديدا لتعامل وزارة الصحة مع كورونا

محمود الطراونة

عمان- مع بداية شهر رمضان الفضيل، يبدأ فصل جديد من فصول التعامل الحكومي مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما أرجئ الكثير من القرارات التي نوقش بعضها الى ما بعد رمضان، وفقا لمصادر مطلعة في وزارة الصحة.

وقالت المصادر لـ”الغد” ان فرق التقصي الوبائي التي رفع عددها الى 150، سترفع عدد الفحوصات العشوائية التي ستجرى في المملكة الى 5 آلاف فحص تدريجيا، فيما تجري حاليا قرابة 3000 فحص يوميا في مناطق المملكة .

وأشارت الى ان عدد الفحوصات التي اجريت منذ بدء الازمة ناهز الـ35 ألفا، جاءت غالبية نتائجها سلبية.

ولفتت المصادر الى ان اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة التي هي في حالة انعقاد دائم، ناقشت موضوع المواصلات العامة والتنقل بين المواطنين او أنواع منها، لترجئ البت فيها الى ما بعد شهر رمضان الفضيل، بالإضافة لإرجاء البت في عودة العاملين في قطاعات الدولة المختلفة حتى الأسبوع الأول او الثاني لما بعد عيد الفطر، ويصادف بنهاية حزيران (يونيو) المقبل، ويشتمل على نسبة 25 % من عدد من القطاعات اللازمة لإدامة سير العمل في المؤسسات الرسمية.

وكشف المصدر عن ان المدارس والجامعات ودور العبادة، لم ينظر في إعادة فتحهما بعد، ولن يجر النقاش فيهما قبل تموز (يوليو) او آب (أغسطس) وربما ايلول (سبتمبر) من العام الحالي، باستثناء ما يتعلق بامتحان الثانوية العامة (التوجيهي) الذي ربما يجرى وفق ترتيبات خاصة مطلع تموز (يوليو) المقبل، ولم يبت فيها بعد.

وأشار المصدر الى ان حالة من الارتياح في أروقة اللجنة الوطنية للأوبئة لانخفاض معدل الإصابات للأسبوع الحالي مقارنة بالأسابيع الماضية، ولكنه ارتياح مشوب بالحذر خشية ارتفاع مفاجئ في الحالات في أي وقت، وبالتالي يكون التشديد هو ديدن عمل اللجنة.

وشدد المصدر على انه لم يعرف بعد الأسس والترتيبات التي ستجرى لنقل الأردنيين المغتربين في الخارج، وما هي الدول التي سيباشر بنقل الجاليات الأردنية منها وتحديدا الطلبة، وهل ستزيد الاعداد ام ستنقص وفق مقتضى الحال، لكنه أكد ان الموضوع سيبت ويباشر به مطلع الأسبوع المقبل لبدء نقل المواطنين المغتربين ابتداء بالطلبة لإحضارهم من عدة دول.

وتوقعت المصادر، عودة فتح مؤسسات جديدة بعد انتهاء شهر رمضان الفضيل وفق مستويات محددة، فضلا على تأكيد العزل الإيجابي للمحافظات في الجنوب كما هو الآن للحفاظ على خلوها من الفيروس لتمتد الى عدة محافظات.

كما ستفتح المراكز الطبية أبوابها لاستقبال المواطنين اعتبارا من الاحد المقبل، لبدء تطعيم الأطفال واخذ المسحة الوراثية لحديثي الولادة.

وبلغ عدد الحالات المسجلة بالمملكة حتى مساء أول من أمس 435 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء او المتعافين 315 شخصا، وسجلت 7 وفيات، وتعتبر هذه الارقام قليلة نسبيا مع حجم الأرقام التي تسجل عربيا وعالميا.