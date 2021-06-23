شهود في الائتلاف لإيجاد حل لأزمة قانون المواطنة..

معاريف

من أريك بندر وآخرون 23/6/2021

في الائتلاف يحاولون إيجاد حل لأزمة قانون المواطنة بحيث يقنع نواب كتلة راعم – الموحدة لأن يؤيدوا في التصويت على تمديد تعديل القانون الذي يمنع إعطاء المواطنة لفلسطينيين وفلسطينيات في أعقاب الزواج من مواطنين إسرائيليين.

وكانت وزيرة الداخلية آييلت شكيد التقت قبل يومين برئيس الكتلة الموحدة منصور عباس، والوزير زئيف الكين والنائبين عيديد سيلمان وبوعز توروبسكي بهدف إيجاد حل للخلاف.

وشارك في اللقاء بشكل متقطع رئيس الوزراء نفتالي بينيت أيضا. وحسب مصادر في الائتلاف، بحثت في اللقاء إمكانية تأييد الموحدة لتعديل قانون المواطنة مقابل التزام شكيد بحل مشاكل إنسانية في المجتمع العربي، مثل هدم المنازل في الوسط.

في أعقاب اللقاء قيل في محيط سيلمان عن “محادثات إيجابية”. غير أن النائب وليد طه من الموحدة فاجأ أول من أمس في تغريدة على التويتر بأن “قانون المواطنة هو قانون عنصري، مناهض للديمقراطية، لا يمكنه أن يجاز بأي حال وبأي شكل بأصوات نواب الموحدة”.

ويعارض تمديد تعديل قانون المواطنة كتلة ميرتس والنائبة ابتسام مراعنة من حزب العمل وإن كان من المتوقع هناك أن يحترموا الانضباط الائتلافي.

وأول من أمس قال وزير التعاون الإقليمي عيسوي فريج من ميرتس إنه “أخيرا، بعد 18 سنة، يتحدثون عن قانون المواطنة السيء. قانون يمس بشكل خاص بآلالاف الأشخاص الذين يعيشون هنا بدون حقوق – فيجددون كل سنة تصاريح الإقامة، لا يمكنهم أن يقودوا سياراتهم، وليس لمعظمهم تأمين صحي. جئنا لنصلح، وعلينا أن نبدأ بالإصلاح بالنسبة لأؤلئك الأشخاص”.

في محيط الوزير قالوا إن الحل الواجب هو الاستجابة للمسائل الإنسانية للفلسطينيين ممن اجتازوا عملية لم شمل العائلات، ولكنهم لا ينالون أي مكانة في البلاد، لا يمكنهم استصدار رخصة سواقة، لا يمكنهم الحصول على الولاية على أطفالهم ممن ولدوا في البلاد أو تلقي الخدمات الصحية وغيرها.

“رئيس الوزراء جمعنا أول من أمس وقال أمرين – إن هذا القانون سيجاز بفضل الائتلاف، وإنه كجزء من مفهومه الشخصي سيعالج حالات إنسانية فورا. أنهينا اللقاء بالفهم بأننا سنجيز القانون، وأن شكيد وعباس سيجلسان في محاولة لإيجاد حل لكل المشاكل”، قال الوزير فريج.

وأوضحت مصادر في محيط رئيسة الائتلاف سيلمان بأنه “واضح للجميع في الائتلاف أنه من المهم الحفاظ على الوحدة، على التنسيق وعلى التفاهمات بيننا، كي نتمكن من التقدم والدفع إلى الأمام بأمور هامة للدولة”.

وأول من أمس أيضا جرت لقاءات استكمال بتشكيلات مختلفة بهدف الوصول إلى توافقات بشأن القانون.