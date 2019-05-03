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شهود يتحدثون لـ”الغد” عن “فاجعة الحريق” في إربد (فيديو)

منذ 3 ساعات
أحد الجيران متحدثا للغد

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أحمد التميمي

إربد- توجهت “الغد” صباح اليوم الجمعة، إلى منطقة زبدة فركوح، حيث وقعت فاجعة مؤلمة راح ضحيتها 6 أطفال، وإصابة آخرين من عائلة المواطن وليد الدهني، الذي أصيب في الحادثة.

وروى شهود عيان لـ”الغد” تفاصيل ما جرى الليلة الماضية للفاجعة، حيث أشاروا إلى أنّ الجيران هبوا إلى مساعدة العائلة، وأن أحدهم ويعمل على صهريج مياه قام بمحاولة إطفاء الحريق قبل وصول الدفاع المدني.

وأشاروا إلى أنّ “الأب حاول إنقاذ أطفاله إلا أنه من جراء كثافة الدخان لم يتمكن من الوصول إلى باب المنزل لفتحه، موضحين أن الجيران قاموا بخلع الباب وتكسير زجاج المنزل لإخراج الدخان”.

وبحسب ما قالوا إنّ المواطن وليد الدهني يعمل في حسبة الخضار بإربد.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحريق سببه تماس كهربائي.

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