شهيدان بقصف إسرائيلي لمنزل قيادي بارز بالجهاد الإسلامي في دمشق

دمشق- استشهد شخصان، بينهما ابن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أكرم العجوري، في قصف إسرائيلي استهدف منزله في دمشق اليوم الثلاثاء، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأفادت سانا أن “العدوان الإسرائيلي فجر اليوم تم بثلاثة صواريخ” أصاب اثنان منها منزل العجوري في منطقة المزة، ما أسفر عن “استشهاد ابنه معاذ إضافة لشخص آخر”.

وبعد الاستهداف، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباحاً أن “عددا كبيرا” من الصواريخ اطلقت من قطاع غزة، حيث تنشط حركة الجهاد الإسلامي، باتجاه الأراضي المحتلة.-(أ ف ب)